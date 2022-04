Jan in Monika odslej skupaj (FOTO)

»Končno delim z vami novico, ki sem jo dolgo zadrževala v sebi, saj nisem verjela, da je vse skupaj res. Pa še kar se mi zdi, da ni resnično. Postala sem del ekipe Jana Plestenjaka, del benda. Jan Plestenjak je eden največjih glasbenikov pri nas. Jaz mu pravim kar kralj popa,« je na družabnem omrežju sporočila veselo novico Monika Avsenik, vnukinja slavnega dedka Slavka Avsenika in hči Grege Avsenika, tudi odličnega kitarista, ki je po očetu Slavku in stricu Vilku podedoval glasbene gene.

Anže Langus - Dagi je osvojil srce Monike Avsenik, ki je podedovala glasbene gene od očeta in dedka. FOTO: MATJAŽ KOSMAČ

Kot je še zapisala, se sploh ne zavedamo, koliko neverjetno dobrih pesmi in tudi odličnih besedil je do zdaj že napisal Jan Plestenjak in koliko jih zagotovo še bo. Minuli velikonočni vikend se je Monika že udeležila njihove prve skupne vaje, mlada pevka pa iskreno priznava, da se ji je ves čas smejalo.

»Ali je bila res lepa balada ali pa komad za žur, jaz sem neverjetno uživala. Kot da sem že na čisto pravem koncertu,« je še razkrila vznemirjena mlada pevka, ki že komaj čaka na 14. maj, ko bo Jan s svojo skupino nastopil v Stožicah. Sicer pa je član Plestenjakove skupine že dolgo vrsto let tudi Monikin fant Anže Langus. »Na vsako vajo in koncert grem z dvignjeno glavo. Sodelovanje z Janom in preostalimi izvajalci ti da širino, ki je zelo pomembna pri razvoju glasbenika. Tega se zavedam in sem hvaležen za vse preigrane kilometre, ki so za menoj. Prav to je namreč najboljše, kar ti da praksa, da lahko svoj poklic opravljaš kar najbolje,« nam je lani zaupal Anže, ki mu glasbeni kolegi pravijo Dagi.

Vsestranski glasbenik, bas kitarist, aranžer, producent in besedilopisec bo tako neizmerno užival, ko bo skupaj s svojo drago stal ob Janu Plestenjaku.