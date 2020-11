Jamesa Camerona in Kate Winslet spet združila voda

Igrani del Avatarja je že posnet.

Nazadnje skupaj pri Titaniku

Prihajajo kar štiri nadaljevanja

Drugemu delu domišljijske epopeje, ki prihaja v kina decembra 2022, bodo sledila še tri nadaljevanja. Predvidoma naj bi tretji del prišel v kina decembra 2024, dve leti pozneje četrti del, sklepni peti film franšize pa leta 2028.

7 minut in 14 sekund Kate Winslet zadržuje dah.

Nekatere like bodo oživili

Snemanje je bilo precejšnji izziv za Sigourney Weaver. FOTO: osebni arhiv

Že šest let se čaka na nadaljevanje znanstvenofantastične epopeje Avatar, ki je s prvim delom pred 11 leti v kinoblagajne prinesla rekordnih 2,8 milijarde dolarjev. Za leto 2014 se je namreč prvič govorilo kot o premiernem letu filmskega nadaljevanja, kar pa je režisernato prelagal iz leta v leto, v prvi vrsti zaradi kompleksnega in zapletenega ustvarjalnega procesa pisanja zgodbe, letos pa mu jo je nato zagodla epidemija.A čeprav je ta še nekoliko zamaknila premiero, je snemanje na Novi Zelandiji vendar steklo že junija, filmar pa je zadovoljno objavil, da je igrani del filma že v celoti posnet. »K sreči smo se že pred časom odločili za snemanje na Novi Zelandiji, kjer je delo potekalo bolj ali manj normalno. Ne le da nam je v celoti uspelo posneti Avatar 2, v 95 odstotkih smo posneli tudi že tretji del nadaljevanja,« je zadovoljen Cameron. A je še dodal, da Avatar 2 vendar še ni končan, »kot pri prvem delu zdaj sledi še precejšen del virtualne produkcije in dodajanja posebnih učinkov, česar zaradi pandemije še ne moremo začeti«. Zato premiere še ne moremo pričakovati v prihodnjih mesecih, je pa vendar že padel menda fiksen datum - 22 december 2022.Čez približno dve leti se bomo torej lahko spet potopili v spektakularni domišljijski svet oddaljenega planeta Pandora, a zgodba nadaljevanja – ki pa ga bo mogoče, tako zatrjuje producent, gledati kot samostojno filmsko stvaritev – je še vedno zavita v precejšnjo skrivnostnost. Pricurljalo pa je že, da se tokrat ne bomo podali le skozi pogozdeno divjino Pandore, pač pa tudi v tamkajšnja podvodna kraljestva in neukročeno vulkansko pokrajino, že obstoječi igralski zasedbi iz prvega filma pa se pridružuje tudiTo je prvo sodelovanje oskarjevke in Jamesa Camerona po skoraj četrt stoletja, ko sta leta 1997 združila moči pri kinouspešnici Titanik, ki je tedaj še precej neznano Kate, staro rosnih 21 let, izstrelila med filmske zvezde. »Več kot 20 let sem čakal in iskal projekt, pri katerem bi spet lahko sodelovala,« je priznal Cameron, nad vnovič skupnim projektom pa je podobno navdušena tudi Winsletova. »Za vlogo v Avatarju sem se morala naučiti potapljanja na dah, kar je, skromno rečeno, izjemno in neverjetno. Noro, a najdlje sem zadrževala dah sedem minut in 14 sekund! Ja, igram vodno bitje.«Kate je bila očitno navdušena nad svojo filmsko podvodno dogodivščino. A čeprav je bilo osvajanje vode verjetno vznemirljivo tudi za filmsko veteranko, je to igra pod vodo, pri čemer se lahko zanašaš zgolj na kapaciteto lastnih pljuč in sposobnost umiriti srčni utrip, vseeno nekoliko skrbela in navdala s kančkom strahospoštovanja. »Imela sem kar nekaj skrbi, a k sreči imamo za to treninge. Poleg tega sem si tega želela, nisem hotela, da bi kdo dejal, da tega zaradi svojih let ne zmorem,« je dejala Weaverjeva, ki se je zaradi filma učila potapljati pod vodo, v roke pa jo je vzel tudi strokovnjak, ki je poprej uril vojaške potapljače. Ter jo naučil, kako zadrževati sapo šest minut in dlje.Da, prav ste prebrali. Tudi v drugem delu se Sigourney vrača, čeprav je njen avatar v prvem delu umrl. Podobno kot se pred kamere vrača tudi, ki prav tako v originalni zgodbi ni preživel. »Stephen je ustvaril briljanten, nepozaben lik, zato je privilegij, da je spet z nami. Kako ga bomo oživili, ne bom izdal, a ne nazadnje je to domišljijska, znanstvenofantastična zgodba,« Cameron skriva, kako bo v Avatarju 2 ponovno vdahnil življenje njunima filmskima likoma, znanstvenici Grace Augustine in zlobnemu Milesu Quaritchu. Seveda pa bosta v središču že vsem znana junaka Jake Sully v podobiinkot princesa Neytiri.