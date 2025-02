James Bond v rokah Jeffa Bezosa

Člani družine Broccoli so od leta 1962, ko je luč sveta ugledal Dr. No, prvi film o tajnem agentu 007, bedeli nad franšizo o Jamesu Bondu. A ta ne bo več pod nadzorom dolgoletnih skrbnikov Barbare Broccoli in Michaela G. Wilsona, saj sta kreativni nadzor predala podjetju Amazon Jeffa Bezosa. Amazon je leta 2022 kupil MGM in ima v lasti distribucijske pravice za vse filme o Jamesu Bondu. Dvojec sicer ostaja solastnik franšize.

V četrtek sta družina Broccoli in Amazon MGM Studios namreč napovedala ogromne spremembe, poročajo mediji. Po insajderskem poročilu Wall Street Journala Barbara Broccoli verjame, da Amazon vodijo »prekleti idioti«, ki jih bolj zanima algoritemsko ustvarjena »vsebina« kot dejanska kinematografska umetnost. Razlike v viziji naj bi upočasnile iskanje novega Bonda in načrte za naslednji film, novi glavni igralec pa še vedno ni izbran, potem ko je Daniel Craig, ki je junaka upodobil petkrat, Bonda nazadnje odigral leta 2021 v filmu Ni čas za smrt (No Time to Die).

Daniel Craig

Barbara Broccoli in Michael Wilson sta bila doslej odgovorna za izbiro igralca, ki bo igral 007, ter za nadzor nad scenarijem in produkcijo. »V skladu s pogoji nove pogodbe bo Amazon MGM Studios po zaključku transakcije prevzel ustvarjalni nadzor nad franšizo o Jamesu Bondu,« je zapisano v izjavi.

Do te poteze prihaja po poročilih o številnih konfliktih v zakulisju, pri čemer je Barbara Broccoli, hči legendarnega Bondovega producenta Alberta R. Cubbyja Broccolija, izrazila zaskrbljenost glede Amazonovih načrtov za 007.

George Lazenby je bil Bond le enkrat.

Timothy Dalton

Henryju Cavillu je na avdiciji spodletelo, čeprav je bil menda zelo blizu. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Roger Moore

»Moje življenje je bilo posvečeno ohranjanju in nadgrajevanju izjemne dediščine, ki sva jo z Michaelom podedovala od očeta, producenta Cubbyja Broccolija. Imela sem čast tesno sodelovati s štirimi neverjetno nadarjenimi igralci, ki so igrali 007, pa tudi s tisoči briljantnih umetnikov iz industrije. Po zaključku filma Ni čas za smrt in Michaelovi upokojitvi iz filmskega posla čutim, da je čas, da se osredotočim na druge projekte,« je pojasnila Broccolijeva.

Wilson je dodal: »S kariero v franšizi 007, ki traja skoraj 60 neverjetnih let, se odmikam od produkcije filmov o Jamesu Bondu in se osredotočam na umetnost in humanitarne projekte. Z Barbaro se torej strinjava, da je prišel čas, da naš zaupanja vredni partner, Amazon MGM Studios, popelje Jamesa Bonda v prihodnost.«

Pierce Brosnan

Sean Connery

Kdo bo naslednji Bond?

Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos je svoje sledilce na družbenem omrežju X povprašal: »Koga bi izbrali za naslednjega Bonda?« Objava je prišla nekaj minut po novici, da je Amazon MGM prevzel popoln kreativni nadzor nad franšizo 007, potem ko je sklenil dogovor z dolgoletnima producentoma Michaelom G. Wilsonom in Barbaro Broccoli.

Njegovi privrženci so se odzvali s številnimi možnostmi, vključno z veliko podporo Henryju Cavillu, Jamesu McAvoyu, Tomu Cruisu in Theu Jamesu. Cavill je že bil na avdiciji za vlogo tajnega agenta 007, preden je bil leta 2005 izbran Daniel Craig.

Lani je Martin Campbell, režiser filma Casino Royale, prvi s Craigom v vlogi Bonda, za Daily Express povedal, da je bil Cavill blizu tega, da bi dobil vlogo: »Na avdiciji je bil videti odlično. Njegova igra je bila izjemna. In poglejte, če Daniel ne bi obstajal, bi bil Henry odličen Bond. Videti je bil fantastično, bil je v odlični formi ... zelo čeden, zelo izklesan. Bilo je le to, da je bil videti malo mlad.«