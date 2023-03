Izzivalna grozljivka "Papežev eksorcist" v kinu od 5. aprila

Od prihodnje srede, 5. aprila, bo v slovenskih kinematografih na sporedu grozljivka, ki je že razburkala cerkvene kroge, a tudi vzbudila zanimanje gledalcev in gledalk po vsem svetu. V svoji prvi grozljivki igra oskarjevec Russell Crowe zelo posebnega katoliškega uradnika, očeta Gabrieleja Amortha – nekonvencionalnega, zabavnega, skoraj uporniškega eksorcista rimske škofije in s tem tudi samega Vatikana. Film so navdihnili Amorthovi spisi, v katerih je razvpiti izganjalec zapisal številne zastrašujoče, srhljive primere, s katerimi se je srečal, ob tem pa izpostavil tudi svoje razloge, vero in optimizem v boju proti zlu.

Producent filma je Michael Patrick Kaczmarek, ki je sodeloval pri tretjem filmu izjemno uspešne trilogije Gospodar prstanov. Bil je prvi producent, ki mu je leta 2016 uspelo pridobiti pravice za filmsko priredbo Amorthovih spominov od samega očeta Gabrieleja. Izbor Russlla Crowa za glavno vlogo so ustvarjalci filma utemeljili na najboljši možni način: »Kdo bi lahko bil boljša izbira za boj proti hudiču kot gladiator?«

Russell Crowe ima o resničnem človeku, ki ga je upodobil v svojem najnovejšem filmu, same pohvalne besede. »To je vsekakor človek močne vere, vendar je obenem tudi samosvoj. Brez pomislekov sprejema vse, kar je novo in nenavadno, ni ga strah človeških grehov in napak. Sprejema vse slabosti in nenavadne lastnosti ljudi. In zaradi iskrenosti in naravnosti je bil sposoben uspešno opravljati svoje delo.«

Dobitnik oskarja dodaja: »Čeprav je Amorth opravil veliko temačnega dela, ni nikoli izgubil bistrega smisla za humor.« Prav zaradi smisla za humor glavnega lika je ta film neobičajna osvežitev v podžanru eksorcizma. Amorth je znan po tem, da je znal v času svojega delovanja razvedriti svoje sodelavce in pomočnike in se je pogosto šalil z demoni, da jih je izzval in izgnal. Crowe Amorthov pristop pripisuje dejstvu, da »hudič ne mara šal«.

Režiser filma Papežev eksorcist, Avstralec Julius Avery, znan po filmih Overlord in Samaritan, je očeta Gabrieleja Amortha pohvalil kot izjemno privlačno osebo. »Visoko izobražen človek je, skeptik, ki pozna sodobno psihologijo, a je tudi zagrizen privrženec Boga. Med bivanjem v Rimu in na srečanjih z vatikanskimi uradniki sva imela z Russllom priložnost videti, kako močno je Amorth v Vatikanu cenjen, ljubljen in spoštovan. Film si seveda dopušča nekaj ustvarjalne svobode, vendar smo želeli ohraniti duha njegove osebnosti, da bo njegov lik prizemljen in realističen.« V zvezi s tem je zelo pohvalil tudi samega Crowa: »Prav zato se mi zdi Russllow nastop v filmu fenomenalen, saj mu je uspelo svojemu liku odlično vdihniti bistvo pravega očeta Amortha.«

Film Papežev eksorcist prihaja v kinematografe na veliki četrtek, 6. aprila, za najbolj neučakane pa so predpremiere na sporedu že dan prej, 5. aprila, da si boste lahko prvi ogledali, kako je filmska ekipa z izvrstnim Russllom Crowom na čelu prenesla na veliko platno šaljivega Amortha in njegova srhljiva doživetja.

