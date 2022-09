Iztrebljevalec kmalu tudi serija

Iztrebljevalec (Blade Runner) bo kmalu na ogled še kot serija, ki naj bi jo produciral Ridley Scott osebno. Produkcijska hiša oziroma pretočna storitev amazon prime video je dala zeleno luč za nadaljevanje kultne znanstvenofantastične franšize, je poročal Hollywood Reporter. Ridley Scott, ki je režiral prvega Iztrebljevalca, bo nastopil kot izvršni producent skupaj z avtorico serije Sijajna dekleta (Shining Girls) Silko Luisa in Michaelom Greenom, ki se je podpisal kot soscenarist (drugega dela) Iztrebljevalca 2049.

Pol stoletja pozneje

V vlogi replikanta Roya Battyja je blestel Rutger Hauer.

»Originalni Iztrebljevalec je eden največjih in najvplivnejših znanstvenofantastičnih filmov vseh časov. Navdušeni smo, da lahko za naročnike storitve prime video napovemo Iztrebljevalca 2099,« je povedal vodja Amazonove televizijske produkcije Vernon Sanders. Pri Amazonu so o seriji sicer začeli govoriti že februarja, zdaj pa je jasno, da se bo dogajala 50 let po dogodkih v drugem filmu iz leta 2017, v katerem je poleg Harrisona Forda nastopil Ryan Gosling.

Igralska zasedba še ni znana.

Iztrebljevalec, ki je v kinodvorane prišel leta 1982, je temeljil na zgodbi ameriškega pisatelja znanstvene fantastike Philipa K. Dicka Ali androidi sanjajo o električnih ovcah? in je govoril o distopičnem svetu v bližnji prihodnosti, v katerem oboroženi agenti lovijo neposlušne androide oziroma replikante, ki so pobegnili s prisilnega dela iz kolonij v Osončju, da bi zaživeli kot ljudje oziroma našli svojega stvarnika, da bi jim podaljšal »omejen rok trajanja« oziroma dal človeško življenje.

Visoko zastavljeni cilji

»Iztrebljevalec 2049, film režiserja Denisa Villeneuva, je postal eno najbolj hvaljenih nadaljevanj doslej,« poudarjata Andrew Kosove in Broderick Johnson, šefa družbe Alcon Entertainment, ki si lasti avtorske pravice do Iztrebljevalca. »Zato nam je jasno, da moramo z novim nadaljevanjem doseči zelo visoko zastavljene cilje.«

Ridley Scott naj bi nastopil kot izvršni producent.

Znanstvenofantastični neonoir Iztrebljevalec 2049 je bil sicer precejšen finančni neuspeh za tako velik hollywoodski projekt, saj je v blagajne prinesel »le« okoli 260 milijonov dolarjev, medtem ko so za film porabili od 150 do 185 milijonov. A oboževalci izvirnika so bili navdušeni nad vizualno podobo in melanholično atmosfero, ki jo je pričaral Villeneuve. Film ima na metakritičnem spletnem portalu Rotten Tomatoes zelo visoko oceno 88 odstotkov.