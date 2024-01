Izraelci zaradi Gaze brez Evrovizije? To pravijo organizatorji tekmovanja

Organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) so zavrnili pozive, da bi Izrael zaradi vojne v Gazi izključili iz te glasbene prireditve. EBU je zavezana zagotoviti, da tekmovanje za pesem Evrovizije »ostane nepolitični dogodek, ki z glasbo združuje občinstvo po vsem svetu,« so v odgovoru nemški tiskovni agenciji dpa zapisali organizatorji na sedežu EBU v Ženevi. Kot so zapisali, gre za tekmovanje izdajateljev televizijskih programov in ne vlad.

Odbori so pregledali seznam udeležencev in potrdili, da Izrael izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje. Izraelska javna radiotelevizija na tekmovanju sodeluje že 50 let.

K umaknitvi Izraela so pozvali predstavniki finske glasbene industrije

Pozivi k izključitvi Izraela z letošnje Evrovizije so se pojavili v različnih državah, predvsem na družbenih omrežjih, in sicer zaradi dejanj na območju Gaze. Izrael kritizirajo predvsem zaradi žrtev civilistov.

Na Finskem je na primer več sto glasbenikov in drugih predstavnikov glasbene industrije nedavno pozvalo finsko javno radiotelevizijo Yle, naj v zvezi s tem izvaja pritisk na EBU. V več državah so nastali tudi pozivi k bojkotu Evrovizije v primeru, da se Izraelu dovoli sodelovanje.

V začetku decembra je EBU objavila seznam 37 sodelujočih izdajateljev televizijskih programov, med katerimi je tudi televizija KAN iz Izraela. Po ruski invaziji na Ukrajino pa je leta 2022 objavila, da nobena ruska skupina ne bo smela sodelovati na Evroviziji.

Evrovizija bo v 68. izdaji potekala na Švedskem, saj je lani v Liverpoolu zmagala švedska pevka Loreen s pesmijo Tattoo. Finale je predviden 11. maja v mestu Malmö na jugu države. Slovenijo bo zastopala Raiven s pesmijo Veronika.