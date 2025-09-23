  • Delo d.o.o.
UKINJAJO FINANCIRANJE

Izrael na oskarje pošilja propalestinski film, minister za kulturo besni

Zmaga doma pomeni, da je Morje kandidat za oskarja.
Basel Adra je zaradi svojega pričevanja o nasilju naseljencev trn v peti izraelski oblasti. FOTO: Mussa Issa Qawasma/Reuters

Basel Adra je zaradi svojega pričevanja o nasilju naseljencev trn v peti izraelski oblasti. FOTO: Mussa Issa Qawasma/Reuters

Mohameda Ghazaouija so nagradili za glavno vlogo. FOTO: Imdb

Mohameda Ghazaouija so nagradili za glavno vlogo. FOTO: Imdb

Ju. P.
 23. 9. 2025 | 10:10
Zaradi filma, ki je v teh dneh slavil na t. i. izraelskih oskarjih. podelitvi nagrad ophir, je izraelski minister za kulturo Miki Zohar besen. Dejal je, da vlada ukinja oziroma zamrzuje financiranje teh nagrad. Razlog? Glavno nagrado je izraelska akademija za film in televizijo namreč podelila filmu, ki ga je označil za propalestinskega.

Pred dnevi so izraelske sile opravile racijo na domovanju palestinskega oskarjevca Adre.

Film Morje, ki je prejel še pet drugih nagrad, govori o 12-letnem palestinskem dečku z okupiranega Zahodnega brega, ki si želi odpotovati v Tel Aviv, da bi prvič videl morje. To pa je zelo neprijetna tema za domače politike v času, ko Izrael v Gazi izvaja genocid in ko se stopnjuje nasilje nad Palestinci na okupiranem Zahodnem bregu, ki ga nameravajo sodeč po njihovih izjavah uradno aneksirati. Sploh ker zmaga v kategoriji najboljši film pomeni, da bo Morje samodejno postal izraelski kandidat za oskarja v kategoriji mednarodnega filma prihodnje leto.

Diskreditacija vojakov!

»Potem ko je propalestinski film Morje, ki diskreditira naše junaške vojake v času, ko se borijo, da bi nas zaščitili, prejel nagrado za najboljši film na sramotni podelitvi Ophir 2025, sem se odločil za prekinitev financiranja prireditve z denarjem izraelskih državljanov,« je sporočil Zohar in dodal, da bodo sredstva prekinjena s prihodnjim letom. Izraelska akademija za film in televizijo, ki organizira podelitev nagrade ophir, je v odzivu potrdila svojo predanost filmski odličnosti, umetniški svobodi in svobodi izražanja.

Film režiserja Shaia Carmeli-Pollaka je poleg nagrade za najboljši film prejel tudi nagrado za najboljšega igralca: pripadla je Mohamedu Ghazaouiju za glavno vlogo, s čimer je postal najmlajši prejemnik te nagrade doslej. Na podelitev je več umetnikov prišlo oblečenih v črno in pozvalo k ustavitvi vojne v Gazi. »Da ta nagrajeni film prikazuje naše junaške vojake na žaljiv in lažen način, medtem ko se borijo in tvegajo svoja življenja, da bi nas zaščitili, nikogar več ne preseneča,« je dodal Zohar, član desničarske stranke Likud premierja Benjamina Netanjahuja.

Minister je že marca podelitev oskarja izraelsko-palestinskemu dokumentarcu Edina zemlja označil za žalosten trenutek za svet filma. Dokumentarec, ki sta ga režirala Palestinec Basel Adra in Izraelec Yuval Abraham, namreč prikazuje prisilno razselitev Palestincev, ki ga izvajata izraelska vojska in naseljenci v Masafer Yatti, območju, ki ga je Izrael v 80. letih razglasil za zaprto vojaško cono.

12 LET ima najmlajši nagrajenec v tej kategoriji.

Ravno pred dnevi so izraelske sile opravile racijo na domovanju palestinskega oskarjevca Adre. Izraelski naseljenci so v enem od napadov, ki se zdaj na Zahodnem bregu dogajajo dnevno, napadli celotno njegovo vas in ranili dva njegova brata ter bratranca, je Adra povedal za Associated Press. Ranjene sorodnike je pospremil v bolnišnico, a ko so bili tam, je devet izraelskih vojakov vdrlo v njegov dom. Zasliševali so njegovo ženo, na silo pregledovali njen telefon, vse to vpričo njune devetmesečne hčerke, na kratko pa so pridržali tudi enega od njegovih stricev.

