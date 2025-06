Izogibajo se politiki in umetni inteligenci, a ta serija napoveduje prihodnost (FOTO)

Tako kot številne ameriške družine, ki se trudijo ohraniti enotnost v polariziranih Združenih državah, so se tudi Simpsonovi odločili, da se bodo izogibali političnim šalam, je za AFP povedal ustvarjalec serije Matt Groening.

Kljub dobri priložnosti za zgodbe in humor je izključil možnost, da bi se podali v ameriško toksično politiko. »Ne delamo političnega humorja, ker je ta zelo omejen. Zelo hitro zastara,« je v teh dneh dejal med intervjujem na Mednarodnem festivalu animiranega filma v Annecyju v francoskih Alpah. Ustvarjanje sezone Simpsonov namreč traja najmanj šest do devet mesecev, kar povečuje tveganje, da bi šale postale zastarele, je pojasnil.

Napovedujejo prihodnost

Serija, ki jo predvajata ameriška mreža Fox TV in Disney Plus, je sicer znana po tem, da nekako napoveduje prihodnost. Najbolj znan primer je bila denimo izvolitev Donalda Trumpa, ki so jo prvič omenili v epizodi iz leta 2000, kader iz tiste epizode, ko se Trump spusti po tekočih stopnicah, pa je srhljivo podoben resničnosti. V preteklosti je serija sicer parodirala številne politike, od Billa Clintona do Baracka Obame, Georgea W. Busha in Arnolda Schwarzeneggerja.

800. epizoda naj bi bila predvajana v začetku 2026.

Čeprav so Homer, Marge, Bart, Lisa in Maggie od svoje premiere leta 1989 ostali zamrznjeni v času, so scenaristi poskrbeli, da se zgodbe prilagajajo sodobnemu svetu. V nedavni epizodi so parodirali umetno inteligenco, ko so chatbot prosili, naj napiše zaključno epizodo. »V zgodbi te epizode je umetna inteligenca dobila nalogo napisati popoln zaključek. Seveda je samo reciklirala in izpljunila vse prejšnje zaključke iz vseh drugih serij na zelo neizviren in trapast način, kar bi kajpak bilo grozno,« je o tej izkušnji povedal scenarist in producent Matt Selman: »To je bil naš poskus, da se upremo umetni inteligenci, da se upremo kakršnemu koli koncu serije.« Narava in okolje ostajata bogat vir navdiha, vključno s filmom Simpsonovi iz leta 2007, v katerem Homer povzroči katastrofo, zaradi katere Springfield zaprejo pod velik pokrov v obliki kupole. »Okolje se še ne bo kmalu očistilo,« je dodal Groening. Film Simpsonovi je po svetu zaslužil 464 milijona evrov, vendar ustvarjalci za zdaj izključujejo možnost nadaljevanja. »Še vedno si nismo opomogli od prvega filma,« se je pošalil Groening. »In žalostna resnica je, da nimamo dovolj časa, da bi delali tako na seriji kot na filmu, razen če se ne odločimo, da bomo res res trdo delali.«

Matt Groening na mednarodnem festivalu animiranega filma FOTO: Olivier Chassignole/Afp

Ustvarjalci Simpsonovih: Matt Groening, Matt Selman in David Silverman FOTO: Olivier Chassignole/Afp

Simpsonovi so bili prevedeni v 26 jezikov in predvajani v približno 100 državah. 800. epizoda naj bi bila predvajana v začetku leta 2026.