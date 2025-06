Izjemni zaključek Festivala Lent, poglejte, koga vse smo ujeli v objektiv (FOTO)

Otvoritveni večer je obiskovalce očaral z največjim vrhuncem, saj je domači virtuoz na violončelu Luka Šulić s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor na Glavnem odru poskrbel za izjemno glasbeno doživetje. V enem tednu je festival ponudil širok spekter žanrov in vsebin. Na Jurčkovem/Večerovem odru so izstopali alternativni in rock izvajalci, po večini iz domačega okolja, ki bodo v prihodnosti nosili štafetno palico slovenske glasbene kulture.

Najbolj zanimiva je bila zagotovo Teška industrija, ki je nastopila s prvim pevcem Vajto (Lejla), na kitari pa ga je spremljal Vedran Božić, edini glasbenik s prostorov nekdanje skupne države, ki je davnega 1968. zaigral z Jimijem Hendrixom. Nov oder, oder OTP banke, je neke vrste razširitev programa Jurčkovega/Večerovega odra, ki promenado spremeni v zaključeno celoto.

Med najbolj obljudenimi prizorišči je nedvomno parkovna oaza Art kamp, ki je polna družin, otrok ter ustvarjalnih delavnic. Festival pa ni živel le na velikih odrih – ulično gledališče, nastopi na vogalih ulic in vonj po dobrotah s festivala kulinarike so poskrbeli, da je vsak obiskovalec našel svoj košček Lenta. Današnji veliki finale bo na Glavnem odru, ko bodo nastopili Parni valjak z novim pevcem, nedvomno pa bo veliko pozornosti požel tudi Folkart. Na Standup prihaja kontroverzni Srdjan Jovanović, ki si je nov dom našel v Ljubljani, v soboto zvečer se bodo na odrih zvrstili še Žan Videc, Koala Voice, Tomaž Domicelj in drugi.

