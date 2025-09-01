NAVDUŠILI

Izjemen večer v nemogočih razmerah (FOTO)

S koncertom Siddharte so Ptujčani sklenili še en uspešen mednarodni glasbeni festival.
Fotografija: Razširjena Siddharta je kljub močnemu nalivu igrala polni dve uri. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Razširjena Siddharta je kljub močnemu nalivu igrala polni dve uri. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
01.09.2025 ob 17:10
Marko Pigac
01.09.2025 ob 17:10

Mednarodni glasbeni festival Arsana, ki skoraj dvajset let kraljuje na Ptuju, je minuli konec tedna z velikim koncertom Siddharte na glavni tržnici zaključil sezono. Po novem se poslovi kar dvakrat. Najprej v tekočem mesecu, ko najstarejše slovensko mesto dva meseca organizira koncerte in glasbene dogodke, potem pa še enkrat ob koncu poletne sezone. Ta čast je pripadla eni najboljših slovenskih rock skupin vseh časov, ki letos praznuje 30. obletnico od prvega nastopa. Kot se za severovzhod Slovenije spodobi, je zadnje tri dni avgusta deževno kot nekoč aprila.

»Tako Siddharti in še posebno vsem 2500 obiskovalcem, ki so na koncert prišli kljub vremenu, velik in globok poklon,« je med koncertom in po njem poudaril Mladen Delin, oče Festivala Arsana in umetniški vodja festivala, ki je najstarejše slovensko mesto s svojo vizijo in predvsem trmo vpisal na svetovni zemljevid festivalskih mest, hkrati pa bistveno dvignil kulturno dojemanje okolja, ki je dotlej ribarilo v podpovprečni kalni glasbeni sceni. Siddharta pa je s tem, da je kljub močnem nalivu obdržala obiskovalce na svojih mestih, dokazala, da ima zvesto publiko in da pravi rock'n'roll še ni rekel zadnje.

Iryna Osypenko v družbi Cassie Kagen, partnerice Tomija Megliča, in Mariborčanke Melite Pipuš FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Iryna Osypenko v družbi Cassie Kagen, partnerice Tomija Megliča, in Mariborčanke Melite Pipuš FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Dejan Židan, sekretar na MGTŠ, je z ženo Tatjano Gider Židan zdržal skozi ves deževni koncert. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Dejan Židan, sekretar na MGTŠ, je z ženo Tatjano Gider Židan zdržal skozi ves deževni koncert. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mariborski oblikovalec Uroš Lehner in žena Tanja sta praznovala 16. obletnico poroke. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Mariborski oblikovalec Uroš Lehner in žena Tanja sta praznovala 16. obletnico poroke. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mladen Delin, umetniški vodja Arsane, in njegova žena Ana sta letos sestavila program s presežki. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Mladen Delin, umetniški vodja Arsane, in njegova žena Ana sta letos sestavila program s presežki. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

