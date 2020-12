Izjemen poklon slovenskega glasbenika zdravnikom in sestram (VIDEO)

Pesem je zapel tudi mali Patrik. FOTOGRAFIJI: YOUTUBE

Dneve in noči se nesebično žrtvujete in izpostavljate okužbi, da pomagate sočloveku.

Znani prekmurski glasbenikniti med izolacijo ne miruje, tega mu vroča romska kri nekako ne dovoli. In potem ko je že v pomladnem delu epidemije ustvaril nekoliko drugačno pesem, saj je k sodelovanju povabil številne znane Slovence in Slovenke, tako da je nastala pesem z naslovom Tij samo guči (Ti kar govori) in je vsem sodelujočim postavil izziv, saj so morali peti v prekmurščini, je zdaj v jesenskem času prišla še ena oda hvalnica.Mišo je tokrat v sodelovanju z najmlajšim sinompredstavil novo pesem z naslovom Hvala vam. Namenjena je vsem, ki v tem času delajo v slovenskem zdravstvu. »Hvala vam za vaš trud, energijo in požrtvovalnost. Ste naše veliko upanje. Velik poklon delimo in pokažemo, da nam ni vseeno!« je sporočil Mišo, zahvalo z risbicami pa pošiljajo tudi otrociinterin»Zdravniki, medicinske sestre, medicinski bratje, tehniki, reševalci, kuharji in vsi drugi zdravstveni delavci naj sprejmejo našo veliko zahvalo s skladbo Hvala vam. Dneve in noči se nesebično žrtvujete in izpostavljate okužbi, da pomagate sočloveku. Moj veliki poklon,« poudarja prekmurski glasbenik, ki je vse ustvaril sam, saj je za pesem napisal glasbo, besedilo in jo produciral, kadri, uporabljeni v videoposnetku, pa so nastali v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Za pomoč pri nastajanju skladbe se je zahvalil sinu, prej omenjenim otrokom ter