Izgubljeni Rok Kosmač šokiral z vrnitvijo

Pred leti je s čustvenimi baladami, ki so bile še kako značilne zanj, božal ušesa poslušalcev, predvsem pa poslušalk.je bil eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev mlajših generacij, potem je lepega dne izginil z odrov. Po tihem pa se je ta 35-letnik po nekajletnem premoru odločil, da ni rekel zadnje besede in da je glasba tista, ki ga prav tako dela živega. Po dolgem premoru se namreč vrača na glasbene odre, česar se iskreno veseli.»Glasbena scena v Sloveniji se je zelo spremenila, žal se je zgodilo to, da slovenski glasbenik s slovensko glasbo zelo težko najde prostor v radijskem programu. In če ni radijske rotacije, potem je od glasbe težko živeti. Pa tudi motivacije je žal premalo. Zelo težko je poslušati radio, kjer se sedemkrat na dan, vsak dan, ves mesec vrtijo eni in isti komadi. Od tod izvira moja pavza,« nam je zaupal Rok, ki se je kljub vsemu odločil vrniti, s tem pa je osupnil mnoge, ki njegove vrnitve niso pričakovali. »Ko se v človeku nabere veliko glasbenih idej, te morajo pač na plan. Tudi če nisem bil prisoten na sceni, sem ves čas ustvarjal pesmi in v predalu jih imam veliko neposnetih. Pa sem eno izmed teh izbral in jo poslal med žive,« pravi.Za njegovo vrnitev so zaslužni oboževalci, še izvemo. Kar precej časa so ga spraševali in nagovarjali, naj spet ustvari kaj novega, in ker ima materiala veliko, se bo s tem nekako odkupil za čas, ko je bil odsoten. Skladbe, ki so nastale v zadnjih letih, bo počasi in premišljeno snemal ter jih izdajal. Posebnega načrta za to pa nima. »Delal bom po občutku, ko bom začutil, da je čas za kaj novega, se bom temu prepustil. Torej ostajam na sceni, ne bom odnehal, ne bom pa rinil z glavo skozi zid. Ideje so, motivacije je premalo, toda dokler bodo poslušalci želeli in pisali, naj kaj izdam, bom to počel. In teh želja je veliko, zato sem se tudi odločil izdati pesem z naslovom Ker ti,« pove. Zanimivo je tudi dejstvo, da se je po izdaji nove pesmi povečalo tudi število njegovih nastopov.»Menim, da si ljudje želijo slovenske glasbe. Dokaz je koncert v Radencih, zbralo se jih je ogromno, vzdušje je bilo fenomenalno. Za več koncertov pa ljudem svetujem, naj sledijo moji uradni strani na facebooku, kjer bodo obveščeni o vsem. Če nas ne bodo spet zaprli, je na mojem jesenskem urniku kar lepo število nastopov,« še pravi Kosmač in doda, da se je v zadnjih letih precej spremenil. »Pridobil sem nova znanja, se izpopolnil, našel nove skladbe, ki jih vadim, spoznal nove glasbenike, ki ustvarjajo odlično glasbo in od katerih se lahko kaj naučim. Med novimi svežimi, tudi tujimi izvajalci, je ogromno odličnih, tudi jaz jih, tako kot vsi mladi, spremljam in poslušam in se kaj novega naučim.Ja, tudi Rok Kosmač posluša trendovske, nove hite. Še vedno mi najbolj ležijo balade, po katerih me ljudje tudi najbolj poznajo. Stvari se spreminjajo, sem si pa rekel, zakaj bi odkrival toplo vodo, če sem jo že našel. Držim se tega, v čemer sem dober, in tudi, vsaj trenutno, ne vidim razloga, da bi presedlal kam drugam,« še pove pevec, ki opaža, da se je glasbena scena v zadnjih letih precej spremenila. »Naravnana je na glasbo, ki ne prihaja iz Slovenije, torej ali je produkcija ameriška, angleška ali pa od naših južnih sosedov. Prav slovenskih hitov je že leta in leta premalo slišati. Ko pridem na nastop, pa je povpraševanje drugačno, kot da ljudje radia ne poslušajo, ker želijo slišati moje pesmi ali pesmi kakega drugega slovenskega avtorja. Torej ljudje so željni slovenske glasbe, radijske postaje pa jim je ponudijo premalo,« je prepričan 35-letnik, ki je v zadnjih letih, ko je živel stran od odrskih luči, užival v povsem običajnem življenju. Ima službo, ki jo postavlja na prvo mesto.»Treba je plačati položnice in normalno živeti. Vesel sem, da spet nastopam. Poroke, presenečenja, solistični nastopi, tudi kakšnega večjega koncerta, ko bodo razmere dopuščale, si nadvse želim,« še pravi.