Izginula Lara se je vrnila

Če bo vse po sreči, se septembra seli v ZDA

Umaknila sem se, ker sem se želela posvetiti učenju in nadgrajevanju znanja pri pisanju besedil, melodij in petju.

je 19-letna primorska pevka, ustvarjalka in avtorica z italijanskimi koreninami. Leta 2018 je bila na Emi, ko je nastopila s pesmijo Zdaj sem tu in v finalu zasedla četrto mesto (slavila je Lea Sirk), potem pa izginila. Zdaj se je vrnila s pesmijo, ki jo je dlje ustvarjala v sodelovanju s producentsko in avtorsko ekipo Raay Music. Za pesem Mojito je celo sama napisala besedilo.»Umaknila sem se, ker sem se želela posvetiti učenju in nadgrajevanju znanja pri pisanju besedil, melodij in petju,« pove Lara. Tako je zdaj posnela svojo prvo angleško pesem. Dokaz, da najstnica resno jemlje glasbo, je tudi dejstvo, da prek spleta študira na glasbeni akademiji Berklee v Bostonu. V ZDA se je nameravala preseliti že prej, vendar bo zaradi koronavirusa čez lužo najverjetneje odpotovala konec septembra.Zaveda se, da je za uspeh za našimi mejami potrebno veliko truda, dela, odrekanja in tudi sreče. Zato je pripravljena na vse. Njen največji vzor je legendarna, med domačimi pevkami pa zelo ceni