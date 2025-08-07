JAMES BOND

Izbrali scenarista, tajnega agenta 007 še ne: to so imena igralcev

Za Jamesa Bonda bo scenarij napisal Steven Knight. Znan je predvsem po kultni seriji Birminghamske tolpe.
Fotografija: Ni še jasno, kdo bo nadomestil Daniela Craiga. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Ni še jasno, kdo bo nadomestil Daniela Craiga. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Ju. P.
07.08.2025 ob 13:10
Ju. P.
07.08.2025 ob 13:10

Ustvarjalec kultne kriminalne serije Birminghamske tolpe (Peaky Blinders) Steven Knight bo napisal scenarij za težko pričakovani naslednji film o Jamesu Bondu, so sporočili iz studia Amazon MGM. Knight bo pri vrnitvi najbolj slavnega vohuna na velika platna sodeloval z režiserjem Denisom Villeneuvom (Dune), potem ko je franšiza kar nekaj časa mirovala.

Amazon MGM Studios si je februarja zagotovil avtorske pravice in s tem ustvarjalni nadzor za filme o Bondu ter se hitro lotil ponovnega zagona ene najvrednejših franšiz v Hollywoodu. Od zadnjega filma Ni čas za smrt, ki je bil posnet leta 2021, namreč ni bilo novega.

Knight bo pri vrnitvi najbolj slavnega vohuna na velika platna sodeloval z režiserjem Denisom Villeneuvom.

Globalni uspeh

Knight je sicer najbolj znan kot avtor nasilne britanske gangsterske serije Birminghamske tolpe, ki se dogaja v industrijski Angliji na prelomu v 20. stoletje. Serija, ki je dosegla globalni uspeh, se je po šestih sezonah končala, trenutno pa nastaja tudi filmska različica za Netflix.

Med zvezde je med drugim izstrelila glavnega igralca Cilliana Murphyja, ki je lani za upodobitev »očeta atomske bombe« v filmu Oppenheimer prejel oskarja. Serija je pospešila tudi kariere drugih iz igralske zasedbe, v kateri so blesteli Tom Hardy, Anya Taylor-Joy in Kingsley Ben-Adir.

Knight je znan kot soavtor izjemno priljubljenega televizijskega kviza Kdo želi biti milijonar in avtor štirih romanov. Njegovo delo vključuje tudi televizijske projekte, kot so Taboo, See, This Town in All the Light We Cannot See.

Filmi o Bondu, zasnovani po romanih Iana Fleminga, so od prvega dela leta 1962 v svetovnih kinematografih skupaj zaslužili več kot sedem milijard dolarjev. Datum izida ali naslov 26. filma v franšizi še nista določena, ne potihnejo pa ugibanja, kateri igralec bo prevzel vlogo uglajenega britanskega agenta po Danielu Craigu.

Najpogosteje omenjeni kandidati za novega Bonda so Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi in že omenjeni Kingsley Ben-Adir, poroča AFP. Toda Amazon za zdaj vztrajno molči o najbolj varovani skrivnosti franšize.

2021. je bil posnet zadnji film iz franšize.

