Iz obupa Slovenec spremenil pesem (VIDEO)

Nov glasbeni projekt Weekend 84 je plod ustvarjanja Marka Jakopanca in nekaj njegovih somišljenikov. Marko, ki je sicer študiral kompozicijo elektroakustične glasbe v Montrealu, zdaj pa je eden izmed dveh glavnih figur Altr radia, je v glasbo vpleten iz vseh možnih zornih kotov že vrsto let.

Udejstvoval se je kot tonski tehnik v studiih, na koncertih, v gledališču in na radiu, igral v različnih bendih bobne ali bas kitaro, pel v zboru in bil nekaj let tudi didžej. Naposled se je odločil, da uresniči svojo željo po lastnem projektu. Pri ustvarjanju prve pesmi je k sodelovanju povabil pevko Moniko Mulec.

Za pesem Again je napisala besedilo in ustvarila melodijo, na pomoč jima je priskočil še Matic Mlakar, ki je odigral kitare. Zanimivost skladbe je ta, da je doživela popoln preobrat. Začela se je namreč zelo temačno, molovsko, svoj del je dodala Monika s petjem in besedilom, vendar je pesmi še vedno nekaj manjkalo.

»Nikakor nisem mogel najti tiste neke iskrice. Potem pa sem enkrat iz obupa celotno pesem postavil v dur in takrat se mi je odprl svet. V trenutku sem vedel, kam pelje,« še pove Marko.