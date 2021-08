Iz Hoffmanov glasba kar bruha

V pripravah na zaključek prvega albuma že snujejo drugega.

»Uživajtev življenju. Naredite tisto, kar najbolj čutite v življenju, tisto, kar se vam zdi najbolj pristno. In tega se držite!« To je sporočilo zasedbe Hoffman, ki se v teh dneh predstavlja s tretjim singlom Dom najinih sanj. Gre za pripoved dveh prijateljev, ki se imata v življenju preprosto dobro: uživata v malenkostih, ki ju združujejo ter dopolnjujejo. Drug drugemu sta ogledalo brezskrbnega življenja, ki traja in se ne bo nikoli končalo.Hoffmani imajo sicer že kar dolgo brado. Vse skupaj se je začelo pred 15 leti, ko sta kitaristin tekstopiseczačela ustvarjati avtorsko indie glasbo. Med vzornike sta štela alternativne zasedbe Rage Against The Machine, Creed, Limp Bizkit, korenine pri glasbenem okusu pa segajo tudi v stari rock, njuni vzorniki so bili psihedelični umetniki The Doors. Zasedba je se po nekaj letih odličnega koncertiranja razkropila po Sloveniji in tujini, pred dobrima dvema letoma pa je Gorenjec Matjaž okoli sebe zbral novo ekipo – Štajerkona basu ter Gorenjcana bobnih inna vokalu.Vsi so rasli z glasbo. Klara je odraščala je v izrazito glasbenem okolju, zato se z levo roko spopade tudi s kitaro in saksofonom. Bajsika, kot pravi svoji bas kitari, je nastala v očetovem ateljeju, kjer se kot vajenka uči obrti izdelovanja violin. Tilen je bobnarski strateg, ki prihaja iz glasbene družine – z bratom in očetom nastopa v Unimogs bendu, kjer preigravajo rock uspešnice. Poleg tega bobnarsko dopolnjuje priljubljeni dvojec BQL. Iztok Orešnik - Gino se je glasbi posvetil že v rani mladosti, danes je tudi edini v skupini, ki se z njo preživlja. Pred leti se je lotil zelo uspešnega pop projekta Gino, njegove pesmi so še vedno v udarnem repertoarju lokalnih radijskih postaj.»Glasbeni okusi so se spremenili, malce omehčali in odrasli, a še vedno potujemo v indie vodah. Radi se primerjamo z velikani Kings of leon in pa bluesarji Black Keys, na slovenski glasbeni sceni vikamo Dolenjce Dan D. Našli smo se prek glasbenih kolegov, spletli rdečo nit in postali dobri prijatelji. Vadimo v glasbenem mestu Detroit, kjer se kalijo mladi bendi, vadijo pa tudi slovenski glasbeni velikani –​ Siddharta, Hamo, Big Foot Mama,« pravi Matjaž, ki je kitarski samouk, avtorsko glasbo pa je začel ustvarjati ob koncu srednje šole. »Komadi prihajajo iz dneva v dan, rodijo se iz življenjskih izkušenj – le občutek, ki ga prineseš domov z norega festivala, uglasbil sem prijateljski pogovor in pa ogromno spremembo ter neizmerno ljubezen, ki jo prinese prvi otrok. Skratka, glasba je življenje, teksti, ki nastajajo pod peresom Klemna Globočnika, pa so brca v rit v življenju. Premalokrat se zavedamo, da imamo samo eno možnost, da iz sebe naredimo najboljšo verzijo, da se izpopolnimo v odnosu do sebe in drugih, da živimo na meji ter da jo včasih tudi previdno prestopamo,« razmišlja sogovornik.Pred letom dni je četverica glasbo predstavila kitaristu in producentu, bil je navdušen. Marca so se javnosti predstavili s prvim odmevnim singlom Tisti moment, ki je postal tudi popevka tedna na Valu 202. Drugi singel Rodeo je trša, bolj žgoča verzija njihove glasbe. Za pesem Dom najinih sanj so posneli tudi videospot, v katerem je v eni glavnih vlog oldtimer avtodom. »Prav ta je Hoffmane še bolj povezal. Že takoj na začetku smo v Ljubljani polnili akumulator, nato smo ga po Krasu, kjer smo posneli večino kadrov, porivali, vendar je bil epilog dneva prav zaradi vseh nepredvidenih težav še boljši, še bolj zabaven. Tukaj gre zahvala tudi oddajnikom Balkan Campers,« sporoča Matjaž in za konec avgusta napoveduje novo tršo pesem Našla boš, septembra bodo najprej predstavili unplugged live verzijo balade Rojstvo stran, ki je posvečena Matjaževi punčki, ko je ta še plavala v trebuhu mamice, konec meseca pa sledi videospot s studijskim posnetkom. »Septembra se znova zapiramo v studio in posnamemo še drugi del plošče, ki bo luč ugledala januarja prihodnje leto. Tudi sicer želimo do konca leta speči plošček, saj glasba nenehno bruha iz nas, narejen pa je že prvi singel za drugo ploščo,« nam je zaupal Matjaž.