Iz Bele hiše v filmski svet: Hči Baracka Obame se zdaj podpisuje kot Malia Ann

Pod film se je podpisala le kot Malia Ann. Kar je v resnici njeno prvo in drugo ime. Film Srce se je predvajal že na festivalih v Telluridu in Chicagu, kjer je bila mlada ustvarjalka prav tako imenovana le kot Malia Ann. Kakor so zapisali v mladostniški modni reviji Teen Vogue, je zdaj to njeno umetniško ime.

Petindvajsetletna Malia Ann Obama, starejša hči bivšega ameriškega predsednika Baracka Obame in prve dame Michelle Obama, je gledalcem v predstavitvenem videu povedala, da je njen film »ena čudna mala zgodba.

Film Srce je na festivalu v Chicagu prejel nagrado za najboljši igrani kratki film.

Upam, da boste uživali v filmu in da se boste zaradi njega počutili manj osamljeni ali pa da vas bo vsaj spomnil na ljudi, ki so osamljeni,« je dejala v videoposnetku, ki so ga predvajali pred kratkim filmom v Park Cityju v ameriški zvezni državi Utah, kjer poteka festival Sundance.

Malia Ann Obama na premieri filma Srce na festivalu neodvisnega filma Sundance FOTO: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP

Film Srce, ki ga je Obamova režirala in zanj napisala scenarij, govori o osamljenem moškem, ki po prepiru zaradi špecerije in nenavadni zahtevi v oporoki žaluje za pokojno materjo, lahko izvemo iz kratkega opisa v festivalskem katalogu.

Na Sundanceu ga bodo predvajali še večkrat, na premieri kratkih filmov pa so ga pokazali kot prvega po vrsti.

Malia Ann Obama, ki je diplomirala na ugledni ameriški univerzi Harvard, se je prej že preizkusila kot scenaristka Amazonove miniserije Roj (Swarm).

V tem času jo je soavtor serije Donald Glover posvaril pred nevarnostmi, ki jo bodo čakale, ko se bo lotila svojega prvega avtorskega filma.

Prizor iz filma Srce FOTO: Sundance

»Prva stvar, ki sva jo razčistila, je bilo dejstvo, da bo imela le eno priložnost, da se izkaže,« je pred časom za revijo GQ povedal Glover. »Ti si Obamova hči. Če boš posnela slab film, te bo to spremljalo vedno in povsod.« No, če lahko sodimo po nagradi za najboljši kratki igrani film na mednarodnem filmskem festivalu v Chicagu, je v filmski svet zakorakala zelo uspešno.