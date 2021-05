Italijanski dobitnik oskarja prihaja v Ljubljano

69. Ljubljana Festival bo 1. julija otvoril Orkester Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga pod taktirko maestra Valerija Gergijeva , ki se po nekajletnem premoru vrača v slovensko prestolnico. Orkester Marijinega gledališča je eden od najstarejših ruskih orkestrov, v njegovi preteklosti pa so mu dirigirali skladatelji, kot so H. Berlioz, R. Wagner, P. I. Čajkovski, G. Mahler in S. Rahmaninov. Gergijev orkester vodi že od leta 1988, leta 1996 pa je postal generalni in umetniški vodja gledališča. Sanktpeterburški orkester bo tokrat izvedel simfonično pesnitev Bela krajina M. Kozine in tragično Fantastično simfonijo H. Berlioza.Naročnik oglasne vsebine je Ljubljana festival