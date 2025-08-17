KRIŽEVNIŠKA CERKEV

Italijanski čar v srcu Ljubljane

I Solisti Veneti prinašajo šest desetletij glasbene strasti.
Fotografija: Skupinska energija in eleganca ansambla I Solisti Veneti FOTO: Festival Ljubljana 
Odpri galerijo
Skupinska energija in eleganca ansambla I Solisti Veneti FOTO: Festival Ljubljana 

D. L.
17.08.2025 ob 08:20
D. L.
17.08.2025 ob 08:20

Poslušajte

Čas branja: 1:40 min.

19. avgusta bo Križevniška cerkev zasijala v toplini italijanske glasbe. V okviru 73. Ljubljana Festivala se bo predstavil sloviti komorni orkester I Solisti Veneti, ki že več kot šest desetletij osvaja poslušalce po vsem svetu.

Pod vodstvom dirigenta Giuliana Carelle in ob izjemnem flavtistu Massimu Mercelliju bo občinstvo popeljano od intimne lepote baročne glasbe do sodobnih mojstrovin in filmske poetičnosti. Ustanovljeni leta 1959 v Padovi so I Solisti Veneti pod taktirko legendarnega Claudia Scimoneja postali ambasadorji italijanske glasbene dediščine.

Komorna zasedba ena najbolj prepoznavnih

Njihovi nastopi v več kot sto državah so jih utrdili kot ene najbolj prepoznavnih komornih zasedb sveta, kar potrjuje tudi plaketa Evropskega parlamenta za ambasadorje kulture in glasbe prek meja. Večer bo odprl Koncert za godalni orkester Nina Rote, mojstra filmske glasbe, ki je v štirih stavkih prepletel liričnost in dramatičnost ter se nežno poklonil Bachu.

Sledile bodo Filmske pokrajine za flavto in orkester britanske oskarjevke Rachel Portman, delo, ki ga je navdihnila prav Mercellijeva virtuoznost. V nadaljevanju bomo slišali iskrivo Preprosto simfonijo ​Benjamina Brittena, nastalo iz skladateljevih otroških zapisov, koncert pa bo sklenila pretresljiva Komorna simfonija v c-molu Dmitrija Šostakoviča v priredbi Rudolfa Baršaja, posvečena spominu na petdesetletnico skladateljeve smrti.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

I Solisti Veneti koncert Ljubljana Festival Ljubljana Italija koncerti komorna zasedba

Priporočamo

Po odmevni Janševi izjavi o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci
54-letni motorist trčil v drevo, nato ga je odbilo v grmičevje, umrl na kraju
Groza na obali: 28-letnika našli na cesti v luži krvi, sumijo, da je padel iz stanovanja
Tudi to je Slovenija: spletni prevaranti izpraznili račun šratovskih gasilcev

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Po odmevni Janševi izjavi o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci
54-letni motorist trčil v drevo, nato ga je odbilo v grmičevje, umrl na kraju
Groza na obali: 28-letnika našli na cesti v luži krvi, sumijo, da je padel iz stanovanja
Tudi to je Slovenija: spletni prevaranti izpraznili račun šratovskih gasilcev

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.