Italijanski čar v srcu Ljubljane

19. avgusta bo Križevniška cerkev zasijala v toplini italijanske glasbe. V okviru 73. Ljubljana Festivala se bo predstavil sloviti komorni orkester I Solisti Veneti, ki že več kot šest desetletij osvaja poslušalce po vsem svetu.

Pod vodstvom dirigenta Giuliana Carelle in ob izjemnem flavtistu Massimu Mercelliju bo občinstvo popeljano od intimne lepote baročne glasbe do sodobnih mojstrovin in filmske poetičnosti. Ustanovljeni leta 1959 v Padovi so I Solisti Veneti pod taktirko legendarnega Claudia Scimoneja postali ambasadorji italijanske glasbene dediščine.

Komorna zasedba ena najbolj prepoznavnih

Njihovi nastopi v več kot sto državah so jih utrdili kot ene najbolj prepoznavnih komornih zasedb sveta, kar potrjuje tudi plaketa Evropskega parlamenta za ambasadorje kulture in glasbe prek meja. Večer bo odprl Koncert za godalni orkester Nina Rote, mojstra filmske glasbe, ki je v štirih stavkih prepletel liričnost in dramatičnost ter se nežno poklonil Bachu.

Sledile bodo Filmske pokrajine za flavto in orkester britanske oskarjevke Rachel Portman, delo, ki ga je navdihnila prav Mercellijeva virtuoznost. V nadaljevanju bomo slišali iskrivo Preprosto simfonijo ​Benjamina Brittena, nastalo iz skladateljevih otroških zapisov, koncert pa bo sklenila pretresljiva Komorna simfonija v c-molu Dmitrija Šostakoviča v priredbi Rudolfa Baršaja, posvečena spominu na petdesetletnico skladateljeve smrti.