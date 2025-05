Iskanje je končano – našli so novega Harryja Potterja

Iskanje novih obrazov, ki bodo zaigrali v prihajajoči seriji o Harryju Potterju na HBO, je končano. Arabella Stanton, Dominic McLaughlin in Alastair Stout bodo prihodnje desetletje zvezde malih zaslonov kot glavni junaki televizijske priredbe knjig o mladem čarovniku, ki jo je producirala J. K. Rowling. McLaughlin bo igral Harryja, Stantonova bo upodobila Hermiono Granger, Stout pa bo Ron Weasley.

30 tisoč se jih je potegovalo za vloge.

Za te vloge se je od lanske jeseni, ko je HBO objavil javni razpis za mlade igralce, stare od devet do 11 let, potegovalo več kot 30.000 igralcev in igralk. »Talent teh treh edinstvenih igralcev je čudovit in komaj čakamo, da bo svet na platnu priča njihovi skupni čarobnosti. Zahvaljujemo se vsem desettisočim otrokom, ki so se udeležili avdicij. Bilo nam je v pravo veselje odkrivati množico mladih talentov,« sta v izjavi povedala direktorica serije Francesca Gardiner ter izvršni producent in režiser Mark Mylod.

HBO je že prej sporočil, da so John Lithgow, ki bo v vlogi Dumbledora nasledil Richarda Harrisa in Michaela Gambona, Janet McTeer (kot profesorica Minerva McHudurra; v filmih jo je igrala zdaj že pokojna Maggie Smith), Paapa Essiedu (zaigral bo vlogo, ki jo je igral zdaj pokojni Alan Rickman), Nick Frost (kot Hagrid Ruralus, ki ga je v filmih odigral Robbie Coltrane), Luke Thallon (Profesor Smottan; v filmih je bil to Ian Hart) in Paul Whitehouse (kot Argus Filch, ki ga je v filmih upodobil David Bradley) podpisali pogodbo za novega Harryja Potterja. Nekaj glavnih likov iz serije še ni izbranih, a zdaj, ko je glavna trojica znana, smo še korak bližje načrtu HBO, da se bo navdušenje nad Harryjem Potterjem nadaljevalo še eno desetletje, poroča Variety.

Snemanje serije naj bi se začelo letos poleti.

Serija uradno še nima naslova ali datuma premiere. Znano je le, da pri HBO težijo h kar najzvestejši ekranizaciji romanov J. K. Rowling, snemanje naj bi se začelo letos poleti, na male zaslone pa naj bi prišla prihodnje leto.

Vloge v Harryju Potterju so igralce Daniela Radcliffa, Emmo Watson in Ruperta Grinta na začetku leta 2000 ob premieri prvega filma pripeljale do svetovne slave, HBO serija ​pa bi lahko enako povzročila McLaughlinu, Stantonovi in Stoutu, ki so večinoma novinci. McLaughlin je sicer zaigral v komediji Grow, ki prihaja na Sky z Nickom Frostom in Goldo Rosheuvel, medtem ko je Stantonova dve leti igrala v gledališču na West Endu. Za Stouta bo to prva večja vloga.

Daniela Radcliffa, Emmo Watson in Ruperta Grinta so vloge pripeljale do svetovne slave. FOTO: Warner Bros. Pictures

John Lithgow bo nastopil v vlogi Dumbledora. FOTO: Danny Moloshok/Reuters