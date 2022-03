Išče se Madonna! (FOTO)

Išče se Madonna! Tako bi lahko naslovili trenutno morda eno največjih, nedvomno pa najzahtevnejšo avdicijsko akcijo Hollywooda, ki se že več mesecev neuspešno ozira za igralko, ki bi si drznila upodobiti eno največjih glasbenih zvezd in bi bila pop ikono, ki si ni zaman prislužila vzdevka kraljice škandalov, na velikem platnu tudi sposobna oživiti.

Med glavnimi kandidatkami za naslovno vlogo je Florence Pugh. FOTO: Faye's Vision/cover Images

Znati mora namreč plesati in peti, seveda tudi igrati, ob vsem tem pa mora imeti še nekaj neopredeljivega, ki je skoraj večje kot življenje samo, zaradi česar je Madonna Madonna.

»Sposobna mora biti narediti prav vse,« pravi vir, ki je proces avdicij označil za izčrpavajoč. Igralke, ki se potegujejo za vlogo, morajo prestati zahtevne preizkuse, med njimi je 11 ur trajajoči plesni trening koreografije, ki pa je šele ena prvih odskočnih desk, da imaš sploh možnost priti v ožji krog avdicij.

Odločila bo Madonna

Igralke, ki se že več mesecev potegujejo za naslovno vlogo v prihajajočem (avto)biografskem filmu, morajo imeti neomejene zaloge energije. Številni koreografski treningi so namreč le začetek, četudi nekateri trajajo do 11 ur, in to pod strogim očesom Madonninega koreografa. Ko in če jim ta prižge zeleno luč, morajo skozi podobno dokazovanje plesnih sposobnosti še pod vodstvom pevke same, ki nato bdi tudi nad pevskimi avdicijami in med prebiranjem izsekov iz scenarija.

Realno gledano je v vsem Hollywoodu le peščica žensk, ki bi bile sposobne odigrati to vlogo.

»Realno gledano je v vsem Hollywoodu le peščica igralk, ki bi bile sposobne odigrati to vlogo,« pravi vir in dodaja, da pomembneži iz filmskih studiev malce navijajo za oskarjevsko nominiranko Florence Pugh, ki naj bi ji bila za petami Julia Garner, predvsem ker je kot izrezana Madonna v mlajših letih, a zadnjo besedo bo imela pevka. »Končna odločitev bo njena, saj je režiserka filma, poleg tega je to njena zgodba.« Njena zgodba v celoti, saj je ni le doživela, ampak jo je tudi sama prevedla v scenarij.

Minulih nekaj let so filmske zgodbe glasbenih zvezd vroča roba Hollywooda, le spomnite se pripovedi o Freddieju Mercuryju in Eltonu Johnu, v delu pa sta tudi filmski poti Arethe Franklin in Whitney Houston. A čeprav vpletenost naslovnih junakov ni nič posebnega –​ Elton John je pri Rocketmanu zasedel stolček izvršnega producenta, pri prihajajočem filmu o reggae legendi Bobu Marleyju pa kot producenti sodelujejo pevčevi otroci in vdova –, je šla Madonna pri vpetosti v projekt še dlje.

Glavno igralko po avdicijah čakajo še dolgi meseci plesnih in pevskih treningov.

Ob pomoči scenaristke Diablo Cody je spisala scenarij, prevzela bo tudi režijo in odločala pri izbiri igralcev. »Razlog, da to počnem, je, da je v preteklosti že več ljudi želelo spisati film o meni, a to so bili vselej moški,« je razložila, čemu se je sama lotila pisanja. In ker je že ničkolikokrat dokazala, da je ženska, ki vzame vajeti v svoje roke, sta režija in nadzor nad kastingom zgolj naslednji logični potezi.