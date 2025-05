Isaac Palma: »Vsakič, ko zapojem v slovenščini, se znova zaljubim«

Po uspešnih singlih Mala, mala in Dva tedna pevec argentinskih korenin Isaac Palma predstavlja svež glasbeni projekt z naslovom Ni kot Argentina. Zgodba govori o srečanju dveh svetov, ki se prepletata med latinskim ritmom, slovensko naravo in plesom ljubezni.

Besedilo skladbe je napisal Alex Volasko, ki je skupaj z Romanom Sarjašem zaslužen tudi za glasbo. Aranžma je delo Sarjaša, posnetek pa je nastal v studiu Art Music Records, kjer je za miks in mastering poskrbel Goran Sarjaš. Videospot, ki spremlja pesem, je prava mini filmska zgodba. Posnet je bil na različnih lokacijah – od temperamentnega lokala Kuba Libre v Celju, prek plesne dvorane Spartacus v Murski Soboti, letališča Maribor, do naravne idile ob jezeru v vasi Krog. V glavni vlogi poleg Isaaca nastopa plesalka in igralka Katja Jakš, ki očara pevca nekje v Argentini.

Skupaj zaplešeta čutno salso, na potovanju pa ju spremlja tudi legendarni hrošč, ki simbolizira skupno potovanje skozi raznoliko in čarobno slovensko pokrajino. »Vsakič, ko zapojem v slovenščini, se znova zaljubim v jezik in ljudi. Ta pesem pa mi je dala še nekaj več – zgodbo, ki sem jo resnično občutil in doživel,« je povedal Isaac.