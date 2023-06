Iron Maiden napolnili Stožice: Kriči zame, Ljubljana!

»Kriči zame, Ljubljana!« je vpil Bruce Dickinson in še bolj razvnemal ljubljansko občinstvo, ki je norelo v nabito polnih Stožicah. Ljubljano so namreč obiskali legendarni britanski heavymetalci Iron Maiden. In to ni bil kar neki koncert: maidenovci so s koncertom v Stožicah začeli aktualno svetovno turnejo z naslovom Future Past, hkrati pa so se v slovensko prestolnico vrnili po dolgih 16 letih.

Pevec Bruce Dickinson zna navezati stik z občinstvom.

Pionirji novega vala britanskega heavy metala, ki je konec sedemdesetih in v osemdesetih letih dvajsetega stoletja prinesel prepotrebno svežino v trdi rock, so z izborom pesmi z aktualnega albuma Senjutsu in starejših komadov s poudarkom na klasičnem albumu Somewhere in Time iz leta 1986 navdušili množico, ki je v rekordno kratkem času pokupila vstopnice v naši največji športno-koncertni dvorani. Ljubljansko občinstvo, ki so mu družbo delali ljubitelji heavy metala iz sosednjih držav, je bilo na koncertu priča tudi izvedbi pesmi Alexander The Great, ki so jo Iron Maiden prvič v 37 letih od izida prej omenjenega albuma zaigrali v živo.

Odmevale so pesmi

Iron Maiden s pevcem Bruceom Dickinsonom in de facto voditeljem banda, basistom Stevom Harrisom, ki je, takole mimogrede, večer prej s svojo drugo, bolj hardrockovsko skupino British Lion napolnil in navdušil ljubljansko Cvetličarno, na čelu zdaj nastopajo kot sekstet, saj poleg bobnarja Nicka McBraina strune električnih kitar trgajo Dave Murray, Adrian Smith in Janick Gers, ki si mojstrsko podajajo solaže, harmonije in slovite maidnovske rife.

Koncert British Lion v Cvetličarni je bil kot ogrevanje za Iron Maiden, saj si skupini delita basista.

In še vedno zvenijo odlično v živo, pa čeprav stožiška dvorana že tradicionalno slovi po precej slabem zvoku, še posebno v parterju. Na odru se je pojavil tudi Eddie, uradna maskota skupine, ki se je proti koncu koncerta tudi spopadel s pevcem Dickinsonom v pravem ognjemetnem obstreljevanju. Udarno glasbo so spremljali odličen lightshow in projekcije na platnu za odrom, ker pa so Stožice že precej velika dvorana, nista manjkala niti velika zaslona, na katerih smo lahko tudi tisti z bolj oddaljenih tribun videli junake heavy metala malo pobliže. Bruce Dickinson je še vedno tekal naokoli, čeprav ni več rosno mlad, njegov glas pa je še vedno prodoren in močan. A tudi če bi pozabil besedilo, bi ga pelo občinstvo.