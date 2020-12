Irena Vrčkovnik Kingstonom speljala polko

Tista vez s publiko na veselicah je enkratna, zato sem vedno uživala.

Irena Vrčkovnik in Reno Čibej, član Kingstonov, sta non stop za dober žur. FOTO: ZKP RTV

Že po prvih ritmih polke je jasno, da je nova skladba, polka, pravzaprav priredba zelo znane skladbe Non Stop, ki jo je za Kingstone napisal frontman skupine. Skladba je kot nalašč za žur in kakšne prednovoletne zabave, ki bi se v drugačnih razmerah zdaj odvijale non stop. In kako je na zamisel, da bi jo posnela v ritmu polke, prišla znana in priljubljena glasbenica, ki se znajde v vseh glasbenih žanrih, rada pa zapoje tudi kakšno narodno-zabavno?»Vse se je začelo z oddajo Moja pesem, tvoj glas, v kateri je sodelovalo šest glasbenikov,ter jaz. Vsaka oddaja je bila namenjena drugemu izvajalcu, kjer smo peli izbrane pesmi v drugačni priredbi. V šesti epizodi smo prepevali hite Kingstonov. Izbrala sem pesem Non Stop in po kratkem premisleku mi je šinilo v glavo, da bi jo preoblekla v narodno-zabavno zvrst – v polko. Priredbo sem zaupala vsestranskemu glasbeniku in članu ansambla Igor in Zlati zvoki, ki je sestavil enkratno snemalno instrumentalno ekipo in nastala je prav luštna polka. Pa še zajodlala sem lahko po dolgem času,« je vsa navdušena pojasnila Vrčkovnikova. In priznala, da je prav narodno-zabavna glasba med njenimi najljubšimi zvrstmi. Še posebno v kvintetovskih zasedbah.»Tudi moj ati je igral harmoniko, tako klavirsko kot tudi diatonično, in prav on je poskrbel, da se je ta glasba že od ranega otroštva pretakala po mojih žilah. In tega niso spremenila niti moja najstniška leta, ko sem bila zaprisežena rockerica. Danes pa se s tem sploh ne obremenjujem več, enostavno imam rada dobro glasbo, pa ni pomembno, kakšne zvrsti je,« še poudarja Vrčkovnikova. Polke si včasih zavrti in ob njih zapleše doma ter občasno zavije na kakšno veselico. Zdaj le še kot obiskovalka, nekoč pa je na njih nastopala tudi sama.»Tista vez s publiko na veselicah je enkratna, zato sem vedno uživala. Po drugi strani je tudi odgovornost, da ustvariš dobro vzdušje. Na čase veselic imam res lepe spomine,« je še razkrila Irena, ki je s številnimi narodno-zabavnimi glasbeniki posnela duete ali pa je z njimi na koncertih zapela kot gostja.