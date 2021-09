Indiana Jones odslej v ženskih čevljih?!

Bo emmyjevka prevzela vlogo slovitega arheologa? FOTO: Reuters

Ustvarjalci petega iz megauspešne franšize o neustrašnem pustolovskem arheologu Indiani Jonesu so si oddahnili. Po večmesečnem okrevanju po poškodbi rame, ki jo je med vajami za akcijski pretepaški prizor na vlaku utrpel glavni junak, se jena snemanje namreč spet vrnil čil in krepak.Ter odločen, da v formi tudi ostane, saj je že začel svojo običajno vakodnevno rutino 40-kilometrskega kolesarjenja, ki ga občasno popestri z nekaj hoje, ob tem pa pridno grizlja energijske ploščice, da mu ne poide energija. Skratka, zazdelo se je, da bodo po več zamudah film vendar posneli, a se je že po nekaj dneh izkazalo, da so se morda prehitro veselili. Snemalno prizorišče se je namreč spremenilo v direndaj slabosti in bruhanja, saj se je med ekipo, katere člani padajo na bolniške postelje kot po tekočem traku, bliskovito razširil norovirus.Zdi se, da nad Indiano Jonesom visi prekletstvo. Sprva so se filmski ustvarjalci kar nekaj let mučili, da so se sploh domislili zgodbe, vredne Indyja. Sledili so zapleti z menjavanjem scenaristov ter režiserjev. Nato jim je nov udarec zadala Fordova poškodba. Zdaj pa še širjenje norovirusa, ki naj bi s človeka na človeka preskakoval s trikratno hitrostjo. »Člani ekipe cepajo kot muhe. Ob tem pa je tu še strah zaradi covida, zato je situacija dvojno strašljiva,« je dejal vir in nadaljeval, da je do zdaj obležalo že okoli 50 ljudi. »K sreči se z virusom ni okužila nobena izmed večjih zvezd, je pa prizadel kar dva filma. Prizanesel ni niti Ant-manu, ki ga tudi snemajo tukaj.«Okužbi z norovirusom je – vsaj za zdaj – Harrisonu uspelo ubežati. A čeprav je pri 79 letih zdrav in pri močeh, se hollywoodskemu zvezdniku obeta, da ga bo s stolčka ultimativnega, v resnici enega in edinega Indiane Jonesa izrinila stanovska kolegica. Ja, prav ste prebrali!Producentka, ki stoji za uspešno filmsko franšizo, naj bi resno razmišljala, da bi znamenita klobuk in bič, s katerima si je Ford ustvaril ime, predala igralkiin nadaljevala žensko različico franšize. »Razmišlja, da bi uvedla velike, korenite in drzne spremembe,« je dejal vir in dodal, da v Indyjevi vlogi že vidi Waller-Bridgeevo, ki v prihajajočem nadaljevanju igra Fordovo pomočnico. Zato bi bilo to, da bi ji Ford še dokončno predal svojo baklo, zgolj naslednji logični korak. A čeprav to še ni uradno potrjeno, je med privrženci filma že sprožilo burne odzive – tako pozitivne, ki vidijo v ženski različici filma stopanje v korak s časom, kot tiste manj dobrodošle, ki so prepričani, da po Fordu drugega Indyja ne more več biti.