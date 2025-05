Incident na Evroviziji, poglejte, kako je reagiralo občinstvo med nastopom Izraela (VIDEO)

Preden se je začel drugi polfinalni večer Pesmi Evrovizije, med katerim je Srbija doživela polom, je v areni v Baslu, kjer poteka tekmovanje, prišlo do incidenta.

Že med generalko izraelske predstavnice Yuval Rafael je prišlo do škandala, saj so prisotni v dvorani ves čas žvižgali, uporabljali piščalke, izrekali žaljivke, izražali podporo Palestini, ki je trenutno v vojni z Izraelom, ter vihteli palestinske zastave. Posredovalo je varnostno osebje, sledila je tudi uradna izjava organizatorjev tekmovanja, v kateri so razkrili podrobnosti incidenta.

Zdaj pa se je na družbenih omrežjih pojavil tudi posnetek izraelskega nastopa v samem polfinalu. Izraelke med drugim polfinalom sploh ni bilo slišati v areni, saj jo je občinstvo znova preglasilo z žvižgi.

Yuval Raphael je izraelska pevka, ki predstavlja Izrael na Pesmi Evrovizije 2025 s pesmijo New Day Will Rise. Stara je 24 let in prihaja iz Ra'anane, predmestja Tel Aviva. Glasbeno kariero je začela leta 2024, ko je zmagala v 11. sezoni izraelskega pevskega šova HaKokhav HaBa (Zvezda v vzponu, op.p.), ki služi kot nacionalni izbor za evrovizijskega predstavnika.

Preživela je napad Hamasa na glasbeni festival Nova 7. oktobra 2023. Med napadom se je skrila v zaklonišče skupaj s približno 50 drugimi ljudmi. Teroristi so zaklonišče večkrat obstreljevali, le 11 ljudi je preživelo. Yuval je preživela tako, da se je osem ur pretvarjala, da je mrtva, skrita pod trupli.

Pesem New Day Will Rise, ki jo je napisala Keren Peles, je bila izbrana interno in vsebuje besedilo v angleščini, francoščini in hebrejščini. Pesem nosi sporočilo upanja in prenove ter se navezuje na osebno izkušnjo Yuval. Nastopila je v drugem polfinalu Evrovizije 2025 v Baslu, kjer se je uvrstila v veliki finale, ki bo potekal danes, 17. maja 2025.