In zlato malino prejme – Blondinka!

Blondinka je zmagovalka letošnje podelitve zlatih malin, priznanj za najslabše filmske dosežke v minulem letu. Biografska drama pod režisersko taktirko Andrewa Dominika, ki je vodila s kar osmimi nominacijami izmed devetih kategorij, je osvojila zlato malino za najslabši film in najslabši scenarij.

Tom Hanks je prejel kar dve malini za isto vlogo v Elvisu. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Žirija je film označila kot »sovražen do žensk, opolzek in zavajajoč«, saj da »brez sramu zlorablja spomin na pokojno Marilyn Monroe«. Mimogrede, Ana de Armas, ki je upodobila Marilyn, je bila sicer nominirana za oskarja za glavno žensko vlogo.

Opravičilo malinovcev

Organizatorji zlatih malin, ki jih od leta 1981 podeljujejo kot protiutež oskarjem, so prvič doslej malino dali tudi samim sebi, potem ko so za najslabšo igralko nominirali komaj 12-letno Kiero Armstrong. Kakor so sporočili, je šlo za zablodo, odslej pa bodo lahko med nominiranci samo polnoletne osebe.

Organizatorji so se opravičili za nominacijo

12-letne Keire Armstrong.

Glavni problem zlatih malin je, da lahko glasuje kdor koli, ki za članarino odšteje 40 dolarjev na leto oziroma 500 zelencev za dosmrtno članstvo. »Strokovna žirija« sicer imenuje nekaj kandidatov za maline, prek spletnega glasovanja pa se lahko na seznamu znajde tudi kdo drug.

Osmoljeni Tom Hanks

Hollywoodska legenda Tom Hanks je prejel dve zlati malini, obe za vlogo v biografskem filmu Baza Luhrmana Elvis: dobil je malino za najslabšo stransko vlogo in za najslabši filmski par, pri čemer so kot par nominirali »Toma Hanksa in njegov obraz iz lateksa (in božjastni naglas)«.

Tudi Marvelov Morbius je prejel dve malini, natančneje Jared Leto za najslabšega igralca in Adria Arjona za najslabšo stransko igralko. Med preostalimi »zmagovalci« sta še Disneyjev Ostržek kot najslabša predelava, odvrtek ali nadaljevanje ter MGK (oziroma Colson Baker) in Mod Sun kot najslabša režiserja filma Good Mourning (angl. Dobro žalovanje).

10 malin je v karieri osvojil Sylvester Stallone.

Colin Farrell je prejel posebno »odkupno« malino, ki jo podeljujejo nekdanjim nominirancem, ki so se rešili malinastega pekla in si povrnili sloves. Farrell je bil leta 2004 nominiran za najslabšega igralca v Aleksandru Velikem, zdaj pa je bil nominiran za oskarja za vlogo v črni komediji Duše otoka (The Banshees of Inisherin). In čisto za konec: dobitnik največ zlatih malin v zgodovini je Sylvester Stallone, prejel jih je že deset.