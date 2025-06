Ikonični Studio Ghibli praznuje 40 let

Legendarni japonski animacijski studio Studio Ghibli, eden najbolj cenjenih studiev animiranih filmov na svetu, v teh dneh praznuje 40-letnico delovanja. 15. junija 1985 so ga ustanovili in vodili režiserja Hajao Mijazaki in Isao Takahata ter producent Tošio Suzuki. Mijazaki in Takahata sta bila v času ustanovitve že uveljavljeni imeni v svetu japonske filmske in televizijske animacije, sodelovala sta denimo že 1968. pri animiranem filmu The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun, pa tudi pri priljubljenih kratkih filmih Panda! Go, Panda! iz let 1972 in 1973. Suzuki je prej deloval kot urednik pri reviji Animage, ki jo je izdajala založba Tokuma Shoten in je bila posvečena mangam in animaciji. Prav prek Animage se je povezal z Mijazakijem in Takahato ter postal ključni del Ghiblijevega produkcijskega trojčka.

Peterica izstopajočih

Studio Ghibli je bil ustanovljen z jasnim ciljem: ustvarjati kakovostne animirane celovečerce z umetniško in pripovedno globino – cilj, ki so ga s številnimi mojstrovinami v naslednjih desetletjih več kot dosegli. Med številnimi celovečerci izstopa peterica. Prva mojstrovina, ki je sicer izšla že leto prej, torej 1984., a kljub temu velja za prvo delo studia, je Nausikaa iz Vetrovne doline. Postapokaliptična zgodba o pogumni princesi, ki raziskuje svet ogromnih žuželk in strupenih gozdov, temelji na stripu, ki ga je ustvaril Mijazaki. Film je požel aplavz kritikov in si pridobil kultni status, Mijazaki pa z njim mednarodno prepoznavnost.

Le kdo ne pozna animiranega filma Moj sosed Totoro iz leta 1988? Srčna pripoved o dveh deklicah z bolno materjo, ki se z očetom preselita na podeželje in tam srečata skrivnostnega gozdnega duha Totoroja, je postala ena najbolj prepoznavnih zgodb studia. Totoro in Catbus – maček z dvanajstimi nogami, ki služi kot avtobus – sta postala pravi ikoni studia, leta 2022 pa je Kraljeva gledališka družba v Veliki Britaniji zgodbo prvič prenesla na gledališki oder.

Princesa Mononoke iz leta 1997 je zgodba o deklici, ki jo vzgaja volčja boginja v gozdu, kjer se odvija spopad med naravo in človeško pohlepnostjo. Bila je velika uspešnica na Japonskem in utrdila Mijazakijev mednarodni sloves. Film raziskuje konflikte med ljudmi in bogovi narave, pri čemer je narava prikazana kot vrhovna sila. Kot poroča AFP, gre po mnenju profesoricez univerze Tufts za »resen, temen in nasilen« film, ki je prelomno delo studia.

Čudežno potovanje iz leta 2001, zgodba o deklici Čihiro, ki se izgubi v svetu duhov in bogov ter tam poskuša rešiti starše, spremenjene v prašiče, je prinesla studiu prvega oskarja. Film, prežet z japonskimi verovanji in tradicijami, spremlja dekličino osebno rast v nenavadnem kopališču, ki ga vodi čarovnica. Film velja za eno največjih umetniških del sodobne animacije.

Pred kratkim smo lahko tudi pri nas videli Mijazakijev zadnji film in morda njegov zadnji celovečerec Deček in čaplja, ki je izšel 2023. in je prejel oskarja. Pripoveduje o dečku, ki po materini smrti v bombnem napadu na Tokio v 2. svetovni vojni odkrije govorečo čapljo in čarobni svet, v katerem sobivajo živi in mrtvi. Film je globoko osebno delo. Mijazaki je namreč priznal, da je lik starega strica oblikoval po pokojnem soustanovitelju studia Takahati, s katerim sta imela nekakšen prijateljsko-sovražni odnos.