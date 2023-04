Ikone disko glasbe pri nas

Rasputin, Ma Baker, Daddy Cool, Sunny, Brown Girl in the Ring, Kalimba de Luna, Belfast, Malaika, Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday, Rivers of Babylon, Gotta Go Home, Papa Chico so le nekatere izmed največjih uspešnic ene največjih in najuspešnejših plesno-glasbenih pop skupin vseh časov, ki se lahko pohvali z več kot 100 milijonov prodanih plošč in uspešnicami v skoraj šestih desetletjih.

Za zabavo v Novem mestu je poskrbel glasbeni gost Luka Basi. FOTO: Otton Zajec

Nazadnje so bili na vrhovih lestvic predlani z Rasputinom, kar dokazuje, da so nekatere pesmi enostavno večne, med njimi pa je tudi omenjena skladba, ki je sicer nastala leta 1978, nedavno pa je dobila novo preobleko. Ljubitelji dobrega disko popa bodo verjetno kar zastrigli z ušesi ob informaciji, da legendarna skupina Boney M. kmalu prihaja k nam, in sicer bo nastopila na festivalu Pivo in cvetje. Boney M. je vsem dobro znana disko senzacija, ki jo je v sedemdesetih letih minulega stoletja zbral nemški producent Frank Farian.

Dejan Dogaja je ambasador festivala. FOTO: Otton Zajec

Od leta 1975 so jo sestavljali Jamajčanki Liz Mitchell in Marcia Barrett, Maizie Williams s karibskega otoka Montserrat in Bobby Farrell z Arube, ki je umrl pred dobrim desetletjem zaradi odpovedi srca. Ustvarjalci 58. festivala Pivo in cvetje Laško, ki bo po omejitvah iz minulih let med 14. in 16. julijem končno spet zadihal s polnimi pljuči, so tako razkrili osrednjega glasbenega gosta.

Vedno nasmejana Anja Ramšak se veseli letošnjega festivala. FOTO: Otton Zajec

Legendarni nemški kralji plesišč pa so le vrhunec privlačnega glasbenega programa, ki ga bodo stkali tudi Magnifico, Joker Out, Elvis Jackson, Luka Basi, BQL, Nika Zorjan, Big Foot Mama, Jan Plestenjak, Žan Serčič, Polkaholiki in Dejan Dogaja.