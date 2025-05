Ikona ABBE je preminila, skupina izdala ganljiv poklon

ABBA se je znova združila – tokrat v žalosti – da bi skupaj izdala poklon enemu izmed ključnih ustvarjalcev njihove glasbe, po smrti Michaela B. Tretowa.

Skupina ABBA žaluje ob izgubi svojega tonskega mojstra. Družina Michaela B. Tretowa je potrdila, da je umrl v starosti 80 let.

Bil je velikan švedske glasbe, tonski inženir ABBE in tudi glasbenik. Vsi štirje člani legendarne evrovizijske zasedbe so zdaj izdali redke javne izjave in se poklonili Michaelu.

Benny Andersson je dejal: »Za nas štiri v ABBI si pomenil več kot kdorkoli drug. Upam in verjamem, da si to čutil v vseh letih, ki so minila, odkar smo skupaj (in nenehno s smehom) delali v studiu. Naša glasba, kot kaže, živi naprej – in ti si tisti, ki jo je naredil brezčasno. Bil si neverjeten navdih in vir veselja. In najboljši tonski mojster, kar jih je svet videl. Pogrešam te. In shranil sem vse tvoje kokosove orehe!«

Björn Ulvaeus je dodal: »Njegovega pomena za ABBO ni mogoče preceniti. Bil je topel, velikodušen človek in dober prijatelj. Hvala, Micke, za vse smehe!«

Anni-Frid Lyngstad je za Aftonbladet izjavila: »Bil si naša varnostna opora v našem majhnem studijskem mehurčku s svojo neskončno ustvarjalnostjo, toplino in veseljem – nihče ni bil primernejši od tebe! Zate boš za vedno del ABBINEGA zvoka in nikoli ne boš pozabljen!«

Agnetha Fältskog je povedala: »Tako vesela sem, da sem te lahko obiskala pred nekaj tedni ... Bil si zelo bolan, a tvoj smeh in humor sta bila še vedno prisotna ... Toliko spominov je shranjenih, tvoje spodbudne besede med snemanji so mi veliko pomenile. Zdaj smo žalostni – izjemno nadarjen in edinstven človek nas je zapustil. Spi mirno, Micke, za vedno si v naših srcih.«

Njegov prepoznavni podpis

Po poročilu spletne strani Mixdown, ki opisuje njegov produkcijski slog, je Tretow sodeloval pri produkciji številnih uspešnic ABBE, vključno s pesmimi Ring-Ring, Waterloo in Super Trouper. Njegov prepoznavni podpis so bili bobni.

Da vokalne linije ne bi bile preglasne, je Michael snemal le tolkala in bas bobne, saj je menil, da čineli preglasijo ostale dele aranžmaja. Klasični klavir je zajemal s tremi mikrofoni – C414 kondenzatorji – kar je bilo v tistem času neobičajno, Tretow pa je bil eden prvih tonskih inženirjev, ki je to počel. Klavirske linije v ABBINI glasbi so postale ikonične, plastenje treh posnetkov pa je dalo dodatni sijaj skladbam kot so Mamma Mia, S.O.S. in Ring Ring.

Po poročanju The Swedish Herald, ki je njegovo smrt objavil pozno v torek zvečer, je Tretow delal kot tonski inženir v studiu Metronome in v 70. letih sta ga Björn Ulvaeus in Benny Andersson povabila, da postane tonski mojster skupine ABBA.

Delal je na vseh njihovih albumih – z izjemo albuma Voyage iz leta 2021 – in velja za avtorja klasičnega ABBINEGA zvoka. Njegova smrt bo člane skupine najverjetneje ponovno združila, tokrat žal ob žalostnem dogodku, če se bodo vsi udeležili pogreba.

Člani ABBE se sicer redko skupaj fotografirajo, a so se leta 2022 skupaj pojavili ob predstavitvi koncertne izkušnje ABBA Voyage.

Tudi oboževalci so se na družbenih omrežjih množično odzvali in izrekli sožalja. Eden izmed njih je zapisal: »O, ne, to je tako žalostno. Iskreno sožalje njegovi družini in prijateljem. Bil je res pomemben za ustvarjalni svet ABBE. Zelo žalostna novica,« poroča mirror.co.uk.