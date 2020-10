Igrali so na Triglavu

Na vrhu je sledil krst za vse tiste, ki smo bili prvič na Triglavu.

Skupaj so zaigrali. Tudi Avsenikovo Golico. FOTO: Facebook

»Vsako leto organizira dvodnevni pohod na Triglav družinaiz Završ v občini Mislinja., brat organizatorja vsakoletnega pohoda, je tudi muzikant, saj je član S.O.S. kvinteta. Z Grobelnikovo družino smo že dolgo veliki prijatelji in se zato velikokrat skupaj odpravimo na kakšen pohod. Letos smo najprej obiskali Grintovec, nato Koroško Rinko, Uršljo goro ter Kremžarjev vrh, kar je za nas mala malica. Za nas je pomembno predvsem, da se na takih poteh malo podružimo. No, letos je bilo časa malo več, ker glasbeniki pač nismo bili veliko na odrih, in odločili smo se, da osvojimo tudi Triglav. Zraven smo povabili nekaj prijateljev, med katerimi je bilo tudi nekaj takih, ki na našem najvišjem vrhu še niso stali,« nam je povedal, kitarist Ansambla Vihar.Da je na Triglavu izzvenela tudi Avsenikova Na Golici in še druge viže, pričajo posnetki, ki so jih fantje objavili na družabnem omrežju facebook. Poleg Prevorčiča in trobentarja Sandija Grobelnika smo lahko videli tudi Sandijevega nečaka, ki je v roke vzel harmoniko in prijatelja, baritonista»Na Triglav smo šli po nezahtevni poti. Najprej do Kredarice, vmes smo se nekajkrat ustavili in zaigrali ter zapeli. Vzdušje je bilo fantastično. Pri nošenju inštrumentov je sodelovala celotna ekipa, tako da ni bilo preveč zahtevno. Na vrhu je sledil krst za vse tiste, ki smo bili prvič na Triglavu. In Sandi si je dal kar duška,« nam je priznal Prevorčič. A se jim je primerila tudi smola, saj so, ko so prišli do Vodnikove koče, ugotovili, da je žena organizatorja Stanija na Kredarici pozabila telefon. No, ponj se je vrnil samo Stani, saj brez telefona pač ne gre, preostali pa so počasi nadaljevali. A na koncu so se pri Aljaževem stolpu spet združili in z vižami sporočili vsem, ki so še bili v dolini, da se da povzpeti na našo najvišjo točko tudi z inštrumenti.