Igralec izjemne globine, moči in integritete

Igralec Stellan Skarsgård bo na 31. Sarajevskem filmskem festivalu, ki se začenja 15. avgusta, prejel častno srce Sarajeva, nagrado, ki jo od leta 2005 podeljujejo za izjemen prispevek k filmski industriji ter podporo in razvoj festivala. Švedski igralski zvezdnik je namreč dolgoletni prijatelj prireditve pa tudi kurator in eden od pokroviteljev fundacije Katrin Cartlidge, ki v spomin na preminulo igralko podpira vzhajajoče zvezde.

Zaigral je tudi v Piratih s Karibov. FOTO: Press Release

Znan je tudi po svojem delu na televiziji. FOTO: Press Release

Jovan Marjanović, direktor Sarajevskega filmskega festivala, je nagrado utemeljil takole: da gre za igralca izjemne globine, moči in integritete, njegova kariera pa je polna nepozabnih vlog v filmih, ki izzivajo, ganejo in ostanejo z občinstvom. »Ta nagrada je iskrena zahvala za njegov izjemen prispevek h kinematografiji in za nenehno podporo, ki jo je izkazoval našemu festivalu.« Igralec se je odzval z besedami, da rad hodi v Sarajevo, saj festival ostaja »predan svojemu cilju, da izpostavi pomembne teme, ki odražajo strast do življenja«.

Komedije in trilerji

Skarsgård ima za sabo več kot 150 televizijskih in filmskih projektov, njegov repertoar vključuje drame, komedije, trilerje, znanstvenofantastične filme pa tudi zgodovinske drame. Igrati je začel pri 15 letih v švedski televizijski seriji Bombi Bitt in jaz, igral je naslovnega junaka, nato pa je veliko sodeloval s Kraljevim dramskim gledališčem v Stockholmu, nastopil v številnih švedskih filmih, mednarodni preboj pa je v 80. letih dosegel s filmom Hansa Alfredsona Preprosti morilec, za katerega je prejel berlinskega srebrnega medveda za najboljšega igralca.

Za sabo ima več kot 150 televizijskih in filmskih projektov.

Prva pomembnejša hollywoodska vloga je bila v filmu Lov na Rdeči oktober, kjer je upodobil kapitana ruske podmornice Tupoljeva. Z vlogo Jana Nymana v filmu Lom valov (1996) se je začelo njegovo dolgoletno sodelovanje z danskim avtorjem Larsom von Trierjem, skupaj sta posnela še filme Amistad (1997), Plesalka v temi (2000), Melanholija (2011) in Nimfomanka (2013). Med Skarsgårdovimi filmskimi vlogami v angleško govorečih filmih so profesor Gerald Lambeau v Dobri Will Hunting (1997), Bootstrap Bill Turner v Piratih s Karibov: Mrtvečeva skrinja (2006) in Pirati s Karibov: Na robu sveta (2007), Bill Anderson v filmu Mamma Mia! (2008) in njegovem nadaljevanju Mamma Mia! Spet začenja se (2018), poveljnik Maximilian Richter v Angelih in demonih (2009), Martin Vanger v filmu Dekle z zmajevim tatujem (2011). Znan je tudi po delu na televiziji, kjer je upodobil Borisa Ščerbina v miniseriji HBO Černobil (2019), za vlogo je prejel nagrado zlati globus za najboljšega stranskega igralca. Skarsgård ima osem otrok, štirje so igralci.

Nagrado od 2005. podeljujejo za izjemen prispevek k filmski industriji ter podporo in razvoj festivala. FOTO: Press/sff

31. Filmski festival v Sarajevu bo potekal od 15. do 22. avgusta. FOTO: Amel Emric/Reuters

Pred kratkim je dvignil precej prahu, ko je na festivalu v Karlovih Varih odprl temo o tem, da je bil znameniti švedski režiser Ingmar Bergman simpatizer nacizma. Igralec je na festivalu predstavljal film Joachima Trierja Sentimental Value, v katerem igra težavnega režiserja, navdihnil pa ga je prav legendarni pokojni Bergman, o katerem je povedal, da je bil poseben, a tudi zelo manipulativen.

50 filmov se bo potegovalo za nagrado.

Filmski festival v Sarajevu bo od 15. do 22. avgusta, za nagrade srce Sarajeva se bo potegovalo skupno 50 filmov, en film pa bo prikazan izven tekmovalnega programa. V okviru programa Poklon bo predstavljena retrospektiva italijanskega režiserja Paola Sorrentina, ki bo za izjemen prispevek k filmski umetnosti prav tako prejel častno srce Sarajeva.