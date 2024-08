Ibržnik, ki je postal koroška legenda, je svojevrsten posebnež med slovenskimi glasbeniki (FOTO)

V mestenem središču Slovenj Gradca, na osrednjem Trgu svobode, bo danes ob 20. uri koncertiral Milan Kamnik z bendom. Koncert ne bo zgolj eden v nizu dogajanja v Slovenj Gradcu, ampak bo pravzaprav uvod v njegovo 50-letnico glasbenega ustvarjanja. Pred pol stoletja so namreč magnetofonski trakovi zabeležili Kamnikove prve posnetke, nato se je dogajalo marsikaj, tako na glasbenem področju kot tudi na pesniškem.

Ovca* … Ko dan za dnem čas te prehiteva, se zbojiš, da poti nazaj več ni. Zato bi večkrat b'lo kar prav, da strela z jasnega zadane, da se ne bi več delili na domobrance, partizane, da bi radi se imeli, spoštovali se in peli. A je to sploh še mogoče kdaj? ... *Pesem Ovca je z nastajajočega novega albuma Milana Kamnika.

Sedem let denimo mineva od izdaje njegove pesniške zbirke Ibržnik, kar v koroškem narečju pomeni človeka, ki je vsem napoti. Kamnik je v vseh teh letih na sceni in ob njej dokazal, da je vse prej kot ibržnik, da je postal pravzaprav svojevrstna koroška legenda, ambasador koroškega narečja, ki je za marsikoga še neka vrsta eksotike. Ne glede na vse dogajanje in pretrese na slovenski glasbeni sceni je Kamnik, ki se ga številni spomnijo tudi kot člana Dua Kora, starejši kot člana velenjske skupine Vitamini, glasbeno preživel. Kot sam pravi: »Brez vztrajanja in koroške trme najbrž ne bi šlo. Najbrž ne tudi zaradi rdeče niti, ki sem se je nekako držal – ohranjanje narečja.« Današnji koncert bo le eden v nizu njegovih ob častitljivem jubileju, večjega pa pripravlja »zelo kmalu« v Kotljah.

Je svojevrsten posebnež med slovenskimi glasbeniki. FOTO: NIKA HÖLCL PRAPER