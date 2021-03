Hugh Grant bo zlikovec v svetu zmajev in ječ

Petkrat oče z dvema ženskama Hugh Grant je že petkrat zakorakal na pot očetovstva, čeprav je začel precej pozno. Oče je namreč prvič postal šele pri 51 letih – pisalo se je leto 2011, ko se mu je iz aferice s kitajsko igralko Tinglan Hong rodila hči. Nato mu je že leto pozneje rodila sina Anna Eberstein, ljubezni s katero tedaj še ni obešal na veliki zvon. Skoraj sočasno, le tri mesece pozneje, pa mu je še tretjega otroka – in njunega drugega skupnega – povila Tinglan, s katero je vmes bežno skočil med rjuhe. A se je zatem očitno umiril in se povsem predal Anni, ki mu je tri leta pozneje, decembra 2015, dala še eno hčerko. Njun tretji otrok, spet hčerka, a za Hugha že peti, pa je na svet pokukal pred slabimi tremi leti. Dva meseca zatem pa je iz Anne naredil pošteno žensko in ji pred pričami obljubil večno zvestobo.

S kulijem v obraz

Spoznal je, da je Anna Eberstein edina prava zanj. FOTO: guliver/cover images

Romantične komedije so britanskega igralcapostavile ob bok največjim hollywoodskim veljakom. A čeprav nam ob omembi njegovega imena najpogosteje skoči v misli prav ta žanr, je vendar že večkrat dokazal, da se kot riba v vodi počuti tudi v koži negativcev. Le pomislite na ženskarja z namazanim jezikom Daniela Cleaverja v filmih o Bridget Jones, briljanten je bil tudi kot politik, ki se v seriji Zelo angleški škandal ne ustavi pri ničemer, da bi prikril svojo skrivnost, ali pa v liku sebičnega Fenixa Buchanana v Medvedku Paddingtonu 2. Zdaj pa se Grant ne bo prelevil v nič manj kot glavnega zlikovca v prihajajoči filmski priredbi ene najslovitejših družabnih iger, v kateri se bo igralec prestavil v skrivnostni svet zmajev in ječ.Tudi če družabne igre raziskovanja in bojevanja v fantazijskih svetovih, ki je postavila standarde za moderne igre vživljanja v najrazličnejše vloge, še niste igrali, ste za Dungeons and Dragons skoraj gotovo že slišali. V preteklega skoraj pol stoletja je namreč hipnotizirala na milijone igralcev po vsem svetu – igralo naj bi jo že vsaj 40 milijonov, v številu igralcev pa je podrla rekord leta 2017, ko jo je le v tistem letu in zgolj v Severni Ameriki igralo kar okoli 15 milijonov ljudi. Pot si je utrla tudi v pop kulturo v serijah kot Stranger Things in Veliki pokovci (Big Bang Theory), leta 2000 pa je bila prvič prirejena za filmski scenarij. A je film, čeprav je v njem igral celo oskarjevec, v očeh kritikov pogorel. Kar pa studiu Paramount ni vzelo poguma, da ne bi razvpite igre znova poskušal spraviti na veliko platno.Kako se bodo pri Paramountu lotili filma in kakšna bo zgodba, ostaja skrivnost. Sta pa k scenariju že sedlain, ustvarjalni duo za komedijo Družabni večer in akcijo Spider-Man: Vrnitev domov, ki bosta pozneje vihtela tudi režijsko taktirko. Še bolj mamljiva pa je igralska zasedba, saj so k filmu za zdaj pristopiližein, omamni lepotec iz serije Bridgerton. Zdaj pa je odjeknilo še, da bo glavnega zlikovca Forga Fletcherja upodobil Hugh Grant.Film – na velika platna naj bi, če bo šlo vse po načrtih, prišel enkrat prihodnje leto – bodo že dokaj kmalu začeli snemati v irskem Belfastu. A sprva mora Grant verjetno zaključiti projekt, ki ga je med splošnim zaprtjem domače Anglije ponesel v Turčijo. Seveda skupaj z ženoin njunimi tremi otroki. »V Londonu zaradi pandemije tako ali tako ne moreta hoditi v šolo. Kje se šolata doma, pa je precej vseeno. In tu je sonce, ki ga nismo videli že več mesecev,« je zvezdnik razložil, čemu je na snemanje tokrat odšel z družino. Kar pa seveda ne pomeni, da je to za njegova starejša, šoloobvezna otroka dopust. »Najel sem dva najstnika, ki jima pomagata pri šolskih rečeh. Reveža, nista imela pojma, v kaj se spuščata!« Pri čemer je zvezdnik navedel primer, do kako skrajnega dejanja je njegovega sina privedlo nerazumevanje osnov aritmetike. »Tako je bil zafrustriran, ko ni znal rešiti naloge, da je samega sebe poškodoval pred mladim inštruktorjem. S kulijem se je zbodel v obraz. Grozljivo!«