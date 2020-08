Hornist s Krasa gre na Evrovizijo; kdaj, še ne ve

Finalni izbor s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, predviden za marec 2020, je bil zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedan. Prireditelji so se kljub temu odločili za interni izbor predstavnika, izbrala pa ga je strokovna žirija v sestavi Maja Kojc (predsednica), Gorjan Košuta in Simon Dvoršak. Na izboru, ki ga prireja Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija, je žirija med osmimi finalisti na podlagi posnetkov polfinalnih nastopov izbrala zmagovalca – hornista Sebastijana Budo.»Epidemija je bila za nas glasbenike vsekakor zelo pusto in dolgočasno obdobje. Kljub temu da smo mnogi poskušali poiskati dobre plati ...