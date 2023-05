Hollywoodski zvezdnik scenarija za Vojno zvezd ni razumel

Na letošnjem canskem filmskem festivalu so se Harrisonu Fordu priklonili s častno zlato palmo, pri čemer je 80-letni hollywoodski zvezdnik le stežka zadrževal solze ganjenosti. A do tega trenutka, ki se mu je nedvomno za vedno vtisnil v spomin, morda nikoli ne bi prišlo, če pred 46 leti ne bi dobil svoje velike priložnosti, vloge Hana Sola v originalni Vojni zvezd, ki ga je iz tako rekoč neznanega mladega igralca izstrelila med zvezde in mu na stežaj odprla vrata hollywoodske meke.

»Harrisonu sem dal kariero, a se mi za to ni nikoli zahvalil!« pa je v smehu zdaj dejal Al Pacino, ki so mu pri studiu Paramount prvemu ponudili danes kultno vlogo. A ker scenarija ni razumel, jo je zavrnil in navrgel, naj jo ponudijo Fordu. Vse ostalo je že vsem znana zgodovina.

Skeptičen do uspeha

Ko je v 70. letih filmar George Lucas prišel na plan z idejo o filmu, ki se odvija v svetu oddaljenih galaksij, je bil Al Pacino z obema nadaljevanjema Botra ter Serpicom za pasom, ki so mu vsi prinesli oskarjevsko nominacijo, že veliko filmsko ime. Morebiti celo eno največjih. Vloge so mu zato kar letele k nogam. »Saj veste, kako je, ko si velika novost in si ravno dobro postal slaven. Tedaj so vsi in za vse vloge govorili, dajmo jih Alu. V tistih časih bi mi verjetno ponudili celo vlogo kraljice Elizabete,« je v obdobje, ko je bil vroča roba filmske meke, zavil oskarjevec.

»Tedaj so mi tudi dali scenarij za Vojno zvezd. Prebral sem ga, a ga nisem razumel. Zato sem le rekel, da tega ne morem snemati in naj vlogo ponudijo Harrisonu.« A to je le ena izmed verjetno nešteto prigod, ki se jih je spominjal Pacino, ki se je nedavno spravil k pisanju svojih spominov. V teh pa, seveda, ne more mimo kultnega mafijskega hita Boter, ki ga je katapultiral v zvezdniško stratosfero.

1977. so posneli prvo Vojno zvezd.

Boter je danes klasika, v očeh mnogih najboljši gangsterski film vseh časov. Tudi zaradi Pacina, ki je v vlogi Michaela Corleoneja navdušil. Toda to je bil končni rezultat, po prvem snemalnem dnevu je Pacino namreč mislil, da bo film polomija, on sam pa da je le minute od tega, da ga pri studiu Paramount brcnejo na cesto.

Igralca, ki se ga mnogi spominjajo po vlogi Michaela Corleoneja, je odlikoval celo predsednik Barack Obama. FOTO: Jason Reed, Reuters