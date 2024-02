Ta zvezdnik se z oboževalci na cesti ne fotografira več (FOTO)

Cillian Murphy, ki se mu zaradi upodobitve očeta jedrske bombe v komercialnem in kritiškem hitu Oppenheimer nasmiha oskar, v teh dneh zaključuje predoskarjevsko kampanjo. Promocijski sprehodi po rdečih preprogah, novinarske konference, nastavljanje fotografskim objektivom so sicer del igralskega poklica, a če vprašate irskega zvezdnika predirljivo modrega pogleda, je tovrstno promoviranje filmov že precej zastarel koncept.

»Gre za zelo prežvečen, neučinkovit model. Vsi se pri tem grozno dolgočasijo,« je dejal igralec in se spomnil besed igralke Joanne Woodward. »Odlično je povzela igralski poklic, da je kot seks – ne govori o tem, ampak to počni.«

Prepričan je, da je večini ljudi na promocijskih turnejah dolgčas. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Promocijski nastopi pred sedmo silo naj bi bili v službi čim večje prepoznavnosti in gledanosti ter dobičkonosnosti filma. Toda filma Barbie in Oppenheimer, ki sta lani obvladovala kinematografski svet ter podirala rekorde gledanosti in donosnosti, sta tolikšen uspeh doživela brez promocije. Promocijski nastopi igralcev so zaradi tedanje stavke igralskega in scenarističnega ceha namreč odpadli. Več kot odličen dokaz, da so nepotrebni, je prepričan Cillian.

Toda pri tem je hitro pojasnil, da ga novinarske konference in nastopi ne motijo sami po sebi, ampak zaradi njihove naravnanosti. »Ljudje me radi obtožujejo, da sem zadržan in da sem zelo slab intervjuvanec. A tu se motijo. Z veseljem na dolgo in široko govorim o svojem delu, projektih, o filmski umetnosti. Kar me moti in se mi zdi povsem nepotrebno ter nepovezano z mojim delom, pa so vprašanja, povezana z mojo zasebnostjo.«

S stanovskima kolegoma Emily Blunt in Robertom Downeyjem Jr. končuje predoskarjevsko kampanjo. FOTO: Valerie Macon/Afp

In slednjo hollywoodski težkokategornik nadvse ceni in skriva. Zgolj zaradi družinskega življenja, v katero ne spusti radovednih tabloidnih novinarjev, se mu je namreč uspelo prilagoditi Hollywoodu in ne kloniti pod bremenom slave in vsesplošne prepoznavnosti. »Pomembno je imeti prostor, kjer se počutiš varnega. Celo ključen je. Brez tega mi ne bi uspelo narediti in doseči vsega, kar sem,« je hvaležen ženi Yvonne McGuiness, ki mu vse to daje že 28 let.

13 oskarjevskih nominacij je dobil Oppenheimer.

V današnji poplavi selfiejev je Murphy eden tistih igralcev, ki se s svojimi oboževalci ne smehljajo v njihove pametne telefone. Fotkanju na cesti se je preprosto naučil reči ne. »Ko sem se enkrat naučil reči ne, se mi je življenje spremenilo. Mislim, da je veliko boljše, da jih pozdraviš in z njimi izmenjaš par besed. Mnogi igralski prijatelji mi sicer pravijo, da bi se ob tem počutili grozno slabo. A jim pojasnim, da res ni treba fotografsko dokumentirati vsakega trenutka vsakega dne.«