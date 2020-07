Hogminister in Sthenge zmagovalca Citybanda

Mlada štajerska skupina Sthenge je občinstvo prepričala z lastno skladbo Sanjam o poletu.

Na jubilejni, že 10. glasbeni natečaj celjskega Citycentra, Cityband 2020 se je letos prijavilo osem še neuveljavljenih glasbenih skupin iz vse Slovenije.Strokovna komisija v sestavi(Mi2),(Carpe Diem) in(Siddharta) je za zmagovalca soglasno razglasila skupino Hogminister, ki prihaja iz okolice Celja. Sami se uvrščajo med alternativne rockerje z rahlim priokusom progresivnega metala. Zanimiva so opažanja letošnjih žirantov. Tako Mi2-jevec Tone Kregar obžaluje, da večina mladih glasbenikov izvaja svoje skladbe v angleškem jeziku, čeprav njihovo odločitev spoštuje.Tudi Jani Hace iz skupine Siddharta pogreša slovenska besedila, sicer pa je izrazil veliko pohvalo organizatorju, celjskemu Citycentru, ki s tovrstnim natečajem daje možnost mladim ustvarjalcem na zahtevnem polju glasbenega ustvarjanja. Kitarist skupine Carpe Diem Rok Drobež pa je pri ocenjevanju letošnjih skladb iskal predvsem harmonijo, barvo vokala in skladnost ter drznost skupine pri uveljavljanju novih pristopov. Na drugi strani so svojo skupino izbirali poslušalci, največ »glasov ljudstva« pa je prek spletnega glasovanja na Citycentrovi strani na facebooku zbrala mlada štajerska zasedba Sthenge iz Maribora.Z lastno skladbo Sanjam o poletu so dobesedno poleteli na sam vrh letošnjega Citybanda in prepričljivo osvojili zmago. Sicer pa bi se obe zmagovalni skupini morali predstaviti na velikem zaključnem koncertu že letos ob koncu šolskega leta, vendar so ga onemogočile znane razmere zaradi covida-19, posledično so bili sprejeti ukrepi o organiziranju javnih prireditev.»V Citycentru Celje smo se zato soglasno odločili, da jubilejni 10. koncert Cityband 2020 prestavimo na prihodnje leto. Tudi datum je že znan, in sicer bo koncert 11. junija 2021 na Krekovem trgu v Celju, kjer bosta kot predskupini Siddharte nastopila oba aktualna zmagovalna banda,« je razkrila in obema zmagovalcema Citybanda 2020 čestitala center menedžerka. Poleg napovedanega koncerta v živo prihodnje leto je zmagovalna skupina po izboru strokovne komisije prejela še dva snemalna dneva v profesionalnem studiu, zmagovalci po izboru občinstva pa darilne bone Desetak v vrednosti 500 evrov.