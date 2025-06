Hladna prha za Luko Basija, v zadnjem trenutku so mu odpovedali koncert. Zdaj se nam je oglasil

Oboževalci Luke Basija in Ines Erbus so v četrtek doživeli neprijetno presenečenje. Odpovedali so namreč njun koncert na Ptuju, ki naj bi bil na sporedu v soboto. »Sporočamo, da je sobotni dogodek Pozdrav poletju, ki bi se moral odviti na Ptuju, žal odpovedan,« je sporočil organizator dogodka Fest.si.

Obenem mirijo, da že kupljene vstopnice veljajo tudi za dupleško noč, ki je načrtovana za 24. junij. Tistim, ki obisk tega dogodka ne ustreza, pa seveda lahko zahtevajo vračilo kupnine. Kako to storiti, so organizatorji natančno opisali v objavi na Facebooku:

»Za nastalo situacijo se iskreno opravičujemo ter vas lepo pozdravljamo, ekipa Fest,« so ob koncu zapisali organizatorji. Kot so nam pojasnili po telefonu, so razlogi za odpoved poslovne narave, ki jih javnosti ne želijo razkriti.

Nepričakovana odpoved je verjetno presenetila tudi Basija, saj je ta pred še dvema dnevoma z velikim veseljem in pričakovanjem napovedoval veliko »čago« na Ptuju.

Tudi nanj smo se obrnili za odziv. »Na to temo se morate obrniti na organizatorja, ki stroškovno glede na prodajo vstopnic ne bi mogel izpeljati dogodka,« nam je na kratko pojasnil Basi, ki ga že kmalu čakajo novi koncerti: 28. 6. bo nastopil na slovenski obali, 11. julija v Laškem na festivalu Pivo in cvetje, dan kasneje pa ga bo v Tinjanu lahko poslušala hrvaška publika.

Odgovor Ines še čakamo.

