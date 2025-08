Hit poletja: Gola pištola nasmejala do solz (FOTO)

V SLOVENSKIH kinematografih smo dočakali akcijsko komedijo Gola pištola, ki se je premierno odvrtela v Odiseji. Poročnik Frank Drebin mlajši, ki ga je izvrstno upodobil Liam Neeson, je z reševanjem zapletenega primera dodobra nasmejal polno dvorano. Film si je v sodelovanju z Radiem Antena ogledalo več znanih Slovenk in Slovencev, ki so se med ogledom nove komedije odlično zabavali in se po koncu strinjali, da je tovrstni žanr nujno potreben.

Ne le Neeson, gledalce je navdušila tudi glavna igralka Pamela Anderson, ki se je vsi najbolje spominjamo iz Obalne straže. Gola pištola, v kateri nas je pred nekaj desetletji zabaval Leslie Nielsen, je dokazala, da kljub novim obrazom prinaša svež komičen pristop in nov odmerek smeha, obenem pa se poklanja izvirniku. Po predvajanju so za dodatno dozo smeha poskrbeli trije komiki iz SNIG (Slovensko narodno impro gledališče), ki so po večer popestrili z improvizacijo in uprizorili komične situacijske trenutke iz filma.

Pevka skupine Bomb Shell je priznala, da je ob ogledu filma začutila nostalgijo. FOTO: SANDI FIŠER

Nad filmom je bil navdušen tudi youtuber Pero Martić. FOTO: SANDI FIŠER

Večer je povezovala Zala Perlič z Radia Antena. FOTO: SANDI FIŠER

Vplivnica Teja Jugovic je dejala, da jo je film vrnil v otroštvo. FOTO: SANDI FIŠER