Hiša Guccijevih polna oskarjevcev

Patrizia Reggiani se ni hotela odreči položaju. FOTO: Enrico Bona/Profimedia

Guccijevi niso navdušeni

Poroka Patrizie Reggiani in Maurizia Guccija leta 1973

Resnična kriminalka

Trud Lady Gaga

Eden najtežje pričakovanih filmov letošnjega leta je nedvomno kriminalna drama Hiša Gucci, ki jo je navdihnila resnična zgodba družinskega modnega imperija. V kinematografe prihaja novembra, v teh dneh pa so producenti dali v javnost napovednik. Film, ki ga režira sloviti, najbolj znan kot režiser kultne znanstvenofantastične sage Osmi potnik, razkriva ozadje družinskega življenjav zadnjih treh desetletjih in je nastal po knjižni uspešnici avtoricez naslovom The House Of Gucci.Filmske sladokusce bo poleg resnične kriminalne zgodbe, ob kateri se človeku ježi koža, v kinematografe vabila zvezdniška zasedba: v glavnih vlogah igrajo oskarjevka, nominiranca za oskarja, ki je publiko navdušil v Vojni zvezd: Sila se prebuja, in, ob njih pa še oskarjevciinter. Zgodba pripoveduje o umoru italijanskega poslovneža in vodje modne hiše Gucci(igra ga Driver) in zatonu družinskega imperija. Lady Gaga je zaigrala v vlogi Maurizijeve bivše žene, ki je naročila možev umor in bila zanj obsojena na 26 let zaporne kazni. Po 18 letih so jo izpustili leta 2016.Aprila se je oglasila pokojnikova družina, ki je Scotta prosila za spoštovanje zasebnosti pri ustvarjanju filma. Skrbelo jo je namreč, da bi režiser ob predstavitvi umora razkril preveč zasebnih informacij o modnemu mogotcu in njegovih bližnjih. Patrizia Gucci je v imenu družine povedala, da nasprotujejo temu, da nekdo krade identiteto družine, zato da bi s tem zaslužil, za porast hollywoodskega zaslužkarskega sistema.»Govorimo o vsem, a obstaja meja, ki se je ne sme preseči,« je dodala. Svoj komentar je podala tudi črna vdova Reggianijeva, osrednji lik filmske zgodbe. »Gledala bom film. Videti je zelo kot jaz,« je dejala o Lady Gaga ter dodala, da zvezdnici zameri, ker se ni z njo posvetovala, kako naj jo najbolje upodobi. »Ne gre za denar. To je vprašanje spoštovanja,« je dejala.Reggianijeva se je poročila z vnukom ustanovitelja modne hiše Gucci in hitro prevzela življenjski slog članice modne dinastije. Vselej do popolnosti in po zadnji modi urejena je uživala v razkošju, ki ga je prinesel možev denar. V enem mesecu je zapravila tudi 7600 evrov zgolj za orhideje, prirejala je razkošne tematske zabave. Čas si je krajšala z vožnjami s 60-metrsko jahto. V glavo si je zapičila, da jo morajo vsi po vrsti klicati lady Gucci, svoj življenjski moto pa dobro razložila v enem najbolj znanih stavkov: »Raje bi jokala v rolls-royceu kot bila srečna na kolesu.«Ko jo je mož po 12 letih zapustil zaradi mlajše ženske, zanjo ni bilo le konec življenja, kot ga je poznala in ljubila, z ločitvijo bi izgubila tudi identiteto. Smrt prevarantskega moža je bila v njenih očeh edini izhod. Maurizia je marca 1995 ustrelil najeti morilec. Obramba se je sklicevala, da je bila Patrizijina zmožnost presoje okrnjena zaradi možganskega tumorja, a jo je sodišče spoznalo za krivo in ji prisodilo 29 let za zapahi, dolge zaporne kazni pa so dobili tudi vsi drugi vpleteni. Reggianijevi so kazen skrajšali za tri leta, 2016. pa je razvpita črna vdova po 18 letih v zaporu spet prišla na prostost.Kljub očitkom Reggianijeve pa se je Lady Gaga zelo trudila, da bi vlogo naredila čim bolj verodostojno. Vir je razkril, da je na stotine ur preživela v proučevanju morilke. O njej naj bi brala knjige, gledala intervjuje, arhivske posnetke in dokumentarne filme. Da se Lady Gaga ni osebno srečala z žensko, ki jo igra pred kamerami, naj bi bila želja producentov. »Tako so odločili oni. Že v času umora ni bilo zaželeno, da bi novinarji s Patrizio pripravljali intervjuje, saj bi tako dobila moč, lahko tudi podporo. Tako tudi zdaj ne želijo, da bi s filmom opravičili njen zločin,« je pojasnil vir. V ZDA film v kinematografe prihaja 24. novembra. Kot so sporočili iz Karantanija Cinemas, bo na sporedu slovenskih kinematografov že 25. novembra.