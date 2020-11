Himna za Tima Gajserja

Tim je s svojimi uspehi navdih tudi za glasbenike. FOTO: MATEJ DRUŽNIK

Zdaj ga ne želimo motiti, naj uspešno sklene sezono.

Slovenski motokrosistlahko že jutri, v sredo, potrdi nov naslov svetovnega prvaka. Očitno pa bo slavil s svojo himno, ki je nastala letos! »Tim Gajser je tule čez doma, med Donačko goro in Bočem, smo si dejansko precej blizu drug drugemu,« nam zaupa, harmonikar ansambla Aplavz.»Rad hodim na Donačko goro, naš štajerski Triglav. Ob vzponu sem prišel na idejo, da Timu Gajserju v čast ni še nihče napisal himne. Po vrnitvi domov sem poklical izvrstnega tekstopiscain mu predstavil idejo. Po par urah me je že klical, da ima tekst, naredil je srčno besedilo, dodal je tudi osnovno melodijo, ki sva jo dodelala z, vse pa smo posneli v studiu Lugoton,« opiše nastanek himne Izidor, ki je potrdil, da so v stiku s Timovo družino glede himne, ki jo je Tim sprejel z navdušenjem.»Zdaj ga ne želimo motiti, naj uspešno sklene sezono. Verjamem pa, da bomo lahko v prihodnjih mesecih posneli tudi videospot,« se nadejajo v ansamblu Aplavz, ki je svojo pot začel leta 1997. Začetniki so bili Izidor Kitak (harmonika, klaviature, vokal),(kitara, vokal) in(bas kitara, tamburica, vokal). Leta 1999 se jim je pridružil(klarinet, saksofon, vokal), od leta 2002 do oktobra 2019 je bil njihov član tudi. Od maja lani je član ansambla