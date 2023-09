Hibrid diska in godal pod disko kroglo v Kinu Šiška

Violin Islands – Violin 70's Disco Extravaganza je hibrid med koncertom, plesnim večerom in glasbeno predstavo. Prvič in edinkrat je bil izveden pod imenom Godalni otoki – ritmi sobivanja lani v Mariboru ob 30. obletnici Narodnega doma Maribor kot nosilca dediščine EPK. Avtor koncepta Bojan Cvetrežnik je zasnoval edinstveno, netipično postavitev s kar sedmimi, med občinstvo postavljenimi odri ter glavnim odrom z DJ-jem JAMirkom in Godalkarji.

V osrčju koncerta je zanimiva glasbena kombinacija, s katero godci ob spremljavi didžeja in skupine spretno prelivajo prepoznavne uspešnice disko obdobja v Vivaldijeve Štiri letne čase, jazz improvizacijo ali v balkanske napeve. V soboto, 14. oktobra, se tako pripravlja prva dvoranska izvedba glasbenega spektakla pod disko kroglo v Kinu Šiška, kjer bo zasnova postavitve podobna kot pri njeni krstni izvedbi.