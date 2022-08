Herceg Novi: prva mednarodna nagrada slovenskemu filmu Jezdeca (FOTO)

Film Jezdeca, prvenec našega režiserja Dominika Menceja, je prejel nagrado žirije Federacije filmskih kritikov Evrope in Mediterana (Fedeora) na 35. filmskem festivalu Herceg Novi. Prepričal jih je z »avtentičnim in močnim izrazom, s katerim prikazuje realnost regije,« sicer pa je doživel premiero na nedavnem festivalu v Sarajevu, na katerem se je za srce Sarajeva potegoval v kategoriji celovečercev.

Ekipa na rdeči preprogi v Sarajevu, kjer je film doživel premiero. FOTO: Arhiv Sarajevskega Filmskega Festivala

»Po uspešni mednarodni premieri in navdušujočih kritikah v mednarodnem tisku sva ponosna na prvo mednarodno nagrado. Verjameva, da bo to še pripomoglo k nadaljnji mednarodni poti filma Jezdeca. V času, ko se zaključujejo dogovori z agentom, ki bo skrbel za mednarodno distribucijo filma, nagrada še dodatno povečuje njegovo vrednost in potencial za evropsko in svetovno občinstvo,« sta ob sprejetju nagrade dala izjavo Miha Černec in Jožko Rutar iz Staregare, v produkciji katere je s koproducenti iz Hrvaške, Srbije, Italije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije nastal film.

Naš filmar je zgodbo, ki jo je spisal z Borisom Grgurovićem, postavil v leto 1999, ko najboljša prijatelja svoji motorni kolesi predelata v stilu chopperjev in se iz rodne vasice odpravita na popotovanje po Sloveniji in Hrvaški. Na poti se jima pridružita mlada ženska s skrivnostno preteklostjo in stari motorist, ki je iskal ljubezen po vsem svetu, a je še ni našel. A pot je izdajalska: ob nenadni smrti sopotnika je na kocki njihovo prijateljstvo, bolečina pa tako neznosna, da mora biti nekdo kriv.

Filmski festival Herceg Novi, ki se je odvijal med 22. in 28. avgustom, se sicer posveča regionalni in svetovni kinematografiji, še posebno pa odpira prostor avtorjem in avtoricam, ki negujejo izvirno umetniško senzibilnost, pogumen pristop k družbeni stvarnosti, filmskemu jeziku in produkciji.

V nagrajenem filmu igrajo Timon Šturbej, Petja Labovič, Anja Novak in Nikola Kojo.

Poleg Jezdecev je bila v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov še večkrat nagrajena slovenska manjšinska koprodukcija Morena hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović, v tekmovalnem programu kratkih dokumentarnih filmov pa prav tako večkrat nagrajeni animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić. Štirje so bili tudi v tekmovalnem programu kratkih študentskih filmov, ki so vsi nastali pod okriljem akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani: In je ostala noč scenarista in režiserja Anžeta Grčarja, Nočko, mami! scenarista in režiserja Aljoše Nikoliča, Soseda scenarista in režiserja Juša Hrastnika ter Rodna gruda scenarista in režiserja Filipa Jembriha.