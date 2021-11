Helen Mirren rojena za vloge vladaric

V več kot polstoletni karieri, v kateri vselej znova dokazuje, da je nedvomno ena največjih igralk svoje generacije, se je Helen Mirren prelevila v že prenekatero žensko, ki je korenito zaznamovala zgodovino in spremenila njen potek.

S svojo dostojanstveno, skoraj kraljevsko držo je bila rojena za vloge vladaric, kar je več kot opravičila v obleki kraljice Charlotte v filmu Norost kralja Jurija, ki ji je prinesla nominacijo za oskarja, vloga Elizabete I. ji je prinesla emmyja in zlati globus, izjemen nabor nagrad pa je dopolnila še z oskarjem in bafto, ki ju je osvojila kot Elizabeta II. v uspešnici Kraljica. Prelevila se je tudi v egipčansko vladarico Kleopatro, najbolj nedavno pa še v Katarino Veliko.

Golda Meir je bila sopodpisnica deklaracije o ustanovitvi države Izrael. FOTO: Wikipedia

Toda čeprav je Mirrenova prešla že ničkoliko kraljevskih transformaciji, je celo ona začutila nervozo, ko je postala filmska železna lady Izraela, premierka. »Bila je izjemna, neomajna, mogočna voditeljica. Velikanski izziv jo je upodobiti v najzahtevnejših trenutkih njenega izjemnega življenja. Le molim, da bom vredna tega.«

Kamere biografskega filma, ki bo na veliko platno prenesel izjemno zgodbo najvplivnejše izraelske političarke v zgodovini, so se v teh dneh že začele vrteti v Londonu. A o Mirrenovi niti sledu. Namesto igralke se je pojavila izrezana kopija Meirove, igralke pod masko niso prepoznali niti njeni največji oboževalci.

Skodrani sivi lasje, protetična obrazna in telesna maska: filmska čarovnija je naredila svoje. Mirrenova je Golda! O tem nikakor in nikoli ni dvomil režiser Guy Nattiv, ki jo je že dolga leta občudoval in spoštoval njen igralski talent. »Briljantno se je prelevila v svoj lik. Prevzela je izjemen talent, inteligenco in globino te izjemne in nadvse kompleksne ženske.«

Osvojila je že oskarja, štiri bafte in prav toliko emmyjev, tri zlate globuse in tonyja, izjemnemu naboru pa bo dodala še nagrado igralskega ceha za življenjsko delo.

Prihajajoči film, pod scenarij katerega se je podpisal Nicholas Martin, nas bo popeljal v čas jomkipurske vojne, osredotoča pa se na odgovornost in kontroverzne odločitve, ki jih je, pisalo se je leto 1973, morala sprejeti Golda Meir. Tudi zato se bo film gledal kot kot struna napet triler, ob Mirrenovi pa bo zaigrala še Camille Cottin v vlogi Goldine dolgoletne osebne asistentke Lou Kaddar, Rami Heuberger se bo prelevil v obrambnega ministra, v igralski zasedbi pa so še Lior Ashkenzi, Ellie Piercy, Ed Stoppard, Rotem Keinan, Dvir Benedek, Dominic Mafham, Ben Caplan, Kit Rakusen in Emma Davies.