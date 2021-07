Helen Mirren bo izraelska železna lady

Vplivne ženske

Bila je ena od soustanoviteljic izraelske države. FOTO: Twitter

Pandemija je ne ovira

Golda Meir je bila izraelska železna lady, zato je jasno, da jo lahko upodobi le eno od najbolj zvenečih igralskih imen v filmski industriji. V edino izraelsko premierko in soustanoviteljico Izraela se bo prelevila, da bo vlogi kos, seveda ne dvomi nihče.Britanka je že vrhunsko upodobilav filmu Kraljica in si z brezhibno igro prigarala oskarja in bafto, nominacijo za najprestižnejši kipec ji je prinesla tudi kraljica Charlotte, emmyja in zlati globus pa je prejela za upodobitevv istoimenski seriji; mimogrede, Mirrenova je za zdaj edina, ki se je prelevila v obe Elizabeti. Vladarice in vplivna ženska imena so ji zanesljivo pisani na kožo, zato bo zvezdnica, ki se lahko pohvali tudi z zavidljivo kariero in laskavimi nagradami na gledaliških odrih, prava izbira za Meirovo, ki je umrla leta 1978, stara 80 let. Odločna političarka je bila četrta na premierskem stolčku Izraela in edina ženska na tem položaju, leta 1948 pa je bila sopodpisnica deklaracije o ustanovitvi države Izrael, ki so jo takoj potem napadle združene sile Egipta, Sirije, Libanona, Transjordanije in Iraka. Meirova je bila tudi prva, ki je prejela izraelski potni list, piše STA.Film bodo začeli snemati oktobra v Evropi, pričakovanega datuma premiere še ni. Režijsko taktirko bo vihtel, scenarij je spisal, v središču pa bodo dramatični dogodki in kontroverzne odločitve Golde Meir med jomkipursko oziroma oktobrsko arabsko-izraelsko vojno leta 1973. Filmske pravice sta že odkupili produkcijsko-distribucijski hiši iBleecker Street in ShivHans. Helen Mirren med pandemijo sicer ne počiva, v letošnjem letu je premiero že doživel F9 oziroma deveti del franšize Hitri in drzni, 75-letnica pa trenutno snema vojno dramo, ki bo na sporedu prihodnje leto, in superjunaški film, ki je predviden za leto 2023. Dejavna je tudi na televiziji, sodeluje pri Amazonovi seriji Solos in pa komični seriji, obarvani z divjino, When Nature Calls with Helen Mirren, pod katero se podpisuje televizijska mreža ABC.