Helen Mirren (80) prav nič ne počiva: uživala je v vlogi ljubiteljske detektivke

V teh dneh na pretočno platformo Netflix prihaja film The Thursday Murder Club, zgodba o skupini upokojencev, ki uživajo v razreševanju nerešenih primerov umorov. Ena od zvezd filma z izjemno zasedbo, angleška igralka Helen Mirren, pravi, da je čudovito videti, da je tudi življenjska izkušnja starejših ljudi predstavljena na velikem platnu.

Pri staranju je čudovito, ker se človek z leti nauči, kako biti sam.

Osemdesetletnica igra nekdanjo vohunko Elizabeth Best, ki se skupaj z drugimi upokojenimi prijatelji – ki jih igrajo Pierce Brosnan, Ben Kingsley in Celia Imrie – znajdejo pred pravim umorom, ki ga morajo razrešiti. »Podcenjujemo starejše ljudi. Sama sem to počela, ko sem bila stara 25 let,« je Mirrenova povedala na premieri filma v Londonu. »Popolnoma prav je, da se mladi počutijo, kot da je svet njihov in da še nihče ni počel tega, kar oni počnejo, veste, toda resnica je seveda, da je vsaka generacija že počela vse, kar počnejo oni,« je povedala za AFP.

Serija romanov

Film je režiral Chris Columbus, temelji pa na istoimenskem uspešnem romanu Richarda Osmana iz leta 2020. »Sploh ne načrtujem. Dobesedno imam le približno predstavo o tem, kaj bi se lahko zgodilo. Neki majhen preobrat nekje, ampak resnično pišem poglavje za poglavjem in vidim, kaj se bo zgodilo,« je Osman povedal o svojem procesu pisanja.

4 ROMANI se že izšli v seriji, peti prihaja kmalu.

Ena od scenaristk, Britanka Katy Brand, je film opisala kot mešanico prisrčne topline in lahkotnosti ter humorja in satire. »Gre za žanr, ki ga gojimo pri nas – tisti tip nedeljskih večernih kriminalk, v katerih je poleg ljubiteljskega detektivskega dela prisoten kanček hudomušnosti,« je dejala.

Režiral ga je Chris Columbus. FOTO: Henry Nicholls/Afp

Ker so v isti seriji izšle že štiri Osmanove knjige, jeseni pa načrtuje peti del, avtor upa, da bo posnetih še več filmov. »Seveda, če bo ta uspešen,« je dejal in dodal, da se je imela igralska zasedba lani poleti med snemanjem čudovito, zato upa na še eno ponovitev prijetne izkušnje prihodnje poletje. Hellen Mirren s Pierceom Brosnanom innastopa tudi v priljubljeni mafijski nadaljevanki MobLand.

»Vsako življenjsko obdobje ima svoje prednosti in pasti,« je tudi ob tej priložnosti spregovorila o staranju in snemanju v teh letih. »Pri staranju je čudovito, ker se človek z leti nauči, kako biti sam. Kar je bila nekoč neprijetna tišina, je zdaj razkošje. Hiša je spokojna in lahko plešem v kuhinji, ne da bi me kdo sodil, ali pa ne počnem nič. Sama sem svoja najboljša družba, s kavo, dobrim filmom in svobodo, da preprosto sem, kajti samota ni odsotnost, temveč polnost in notranji mir,« je dejala za Independent.