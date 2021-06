Helen Hunt v rasističnem tornadu

Huntova bi režirala

Twister ima v njenem srcu posebno mesto. FOTO: Twitter

Pisalo se je leto 1996, ko je kinematografe zajel nesluteni vrtinec: akcija Twister, v kateri sta v glavnih vlogah blestela poznejša oskarjevkain že pokojni, režisersko taktirko pa je vihtel. Twister si je prislužil dobre ocene kritikov in dve nominaciji za oskarja ter v blagajno prinesel skoraj pol milijarde, drugi del bi moral biti torej kar samoumeven.A resnica je daleč od tega. Kljub pozivom oboževalcem in različnim poskusom, da bi dramatično dogajanje ponesli v sodoben čas in tornado z napredno tehnologijo prikazali v še bolj spektakularni podobi, Twisterja še kar ni na velikem platnu, kar izredno obžaluje igralka Helen Hunt, ki ji je napeta dogodivščina odprla številne nove priložnosti v Hollywoodu. In podobno tudi Paxtonu. Ona je nastopila v uspešnici Bolje ne bo nikoli in si prislužila oskarja, uspešnice pa je potem kar nizala, on pa se je izkazal v Titaniku, ki se je prav tako okitil s samimi presežki. Tornado je prinesel priložnosti tudi stranskim igralcem, denimo, prav tako že pokojnemu, ki je pozneje osvojil oskarja (Capote) in si prislužil še številne nominacije in priznanja.Twister ima v njenem srcu prav posebno mesto, je večkrat poudarila Huntova, ki je, kot rečeno, glasno navijala za nadaljevanje, pripravljena je bila celo sama prevzeti režijo, v nizkem startu pa sta že čakala tudi scenarista, je povedala v nedavnem intervjuju. »inbi spisala zgodbo, pri tem bi sodelovala tudi jaz, povrhu sem si želela tudi režirati film. A ko sem producentom omenila zamisel, da bi glavne vloge podelili temnopolti zasedbi, so mi tako rekoč zaloputnili vrata pred nosom,« je razočarana Huntova. »To se je zgodilo lani, upali smo, da bi lahko drugi del doživel premiero že letos, ob 25-letnici, a se to ne bo zgodilo. Bila sem šokirana, kajti zadnja leta je v Hollywoodu toliko poudarka na enakopravnosti, da prav zares nisem pričakovala takšnega odziva.«Kdo so producenti, ki so zavrnili predlog, igralka ne želi razkriti, mnogi pa s prstom kažejo na hišo Warner Bros. Pictures, Universal Pictures in Amblin Entertainment, ki so združili moči že pred četrt stoletja, a domnevnih zapletov ne želi komentirati nihče. Huntova je še zaupala, da bi v filmu nastopila tudi sama, a v stranski vlogi, v kateri bi upodobila izvirno glavno junakinjo, Jo Thornton. No, tudi brez nadaljevanja Twisterja 57-letni zvezdnici ne bo dolgčas, julija pričakuje premiero komične drame How It Ends, pred dnevi pa je premiero doživela tudi nova serija s Huntovo v glavni vlogi, Blindspotting, pod katero sta se podpisala ravno Diggs in Casal. Spomnimo, igralka je bila vso kariero dejavna tako na velikem platnu kot na malih zaslonih, v devetdesetih je blestela v priljubljeni nanizanki Noro zaljubljena ob