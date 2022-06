HBO tožijo zaradi požara na snemanju

Prebivalci krajev, ki so jih filmarji izbrali za lokacijo snemanja, prihod velikih hollywoodskih produkcij pogosto pozdravijo z navdušenjem. Filmski utrip namreč prinese poprej neznano živahnost in kraj postavi na svetovni zemljevid, kar lokalcem nemalokrat dodatno napolni mošnjičke, pa tudi srečanje z zvezdniki rdečih preprog, s katerimi morda tedaj celo stojijo pri blagajni lokalne trgovinice, ni povsem zanemarljivo.

In morda so prav tako tudi domačini iz kraja Ellenville v ameriški zvezni državi New York pozdravili Marka Ruffala in preostale, ki so oktobra 2018 v njihovih logih začeli snemati serijo Vem, da je to res (I know this much is true), ki se je izkazala za naslednjo HBO-jevo uspešnico. A navdušenje se je nato sprevrglo v jezo in očitanje, ki sta pripeljala celo do tožbe. V tamkajšnji prodajalni avtomobilov, ki je bila glavno snemalno prizorišče, je maja 2019 namreč izbruhnil silovit požar in skrbno načrtovano in zgrajeno snemalno prizorišče spremenil v sajasto pogorišče. »Studio je kriv, ker je na prizorišču hranil vnetljive snovi!

Mark Ruffalo je prevzel dvojno vlogo enojajčnih dvojčkov, od katerih eden trpi za shizofrenijo. FOTO: Hbo

Še do danes niso vsega počistili za sabo. Zaradi ognjenih zubljev smo bili izpostavljeni strupenim in karcinogenim snovem!« so se na HBO in Ruffala, ki je pri seriji prevzel dvojno vlogo igralca in izvršnega producenta, usuli očitki. Morda jih bo nekoliko ublažila šele večmilijonska odškodnina, ki jo sosedi od ognja razdejane prodajalne avtomobilov zahtevajo na sodišču.

Za igro dobil emmyja in zlati globus

Šestdelna serija, ki je na male zaslone prišla maja predlani, se je izkazala za velikanski uspeh. Sploh Ruffalo, ki je prevzel zahtevni glavni vlogi identičnih dvojčkov Dominicka in Thomasa Birdseyja, je svojo nalogo odigral več kot briljantno, o čemer pričajo tudi osvojeni emmy, zlati globus in priznanje igralskega ceha.

A pot k temu ni bila enostavna in brez zapletov, saj je izbruh požara produkcijo za nekaj časa zaustavil – ogenj je namreč uničil prizorišče, filmsko opremo, stavbo in nekaj avtomobilov, povrhu pa so se filmarji menda že tedaj ubadali s tožbo lastnikov prodajalne avtomobilov. Kako in ali so to sodno zagato razrešili, ni znano. V vsakem primeru pa jih čaka še ena sodna borba, tokrat s prebivalci okoliških hiš. Ti zaradi »telesnih poškodb in čustvenih pretresov«, ki so jih utrpeli zaradi požara, namreč zahtevajo več milijonov. A telesne in duševne rane so šele prvi od očitkov, ki so jih črno na belem zapisali v sodne spise.

Snemalno prizorišče je bilo kot sod smodnika, tam so namreč hranili kerozin, olje za ogrevanje in druge vnetljive snovi.

Od požara, ki je v saje in pepel spremenil snemalno prizorišče, so sicer minila že tri leta, a sledi razdejanja so še vedno tam. Tako trdijo tožniki, ki zatrjujejo, da je okolica še danes polna zgorelih razbitin, tam so sledi razlitih strupenih snovi, zaradi česar so še vedno izpostavljeni sajastemu prahu in nevarnim plinom v zraku. Omeniti niso pozabili niti, da četudi je v požaru zgorelo snemalno prizorišče, ogenj ni prizanesel niti njihovim hišam, ki da so utrpele nekaj škode. Povrhu pa bi se bilo vsemu mogoče izogniti. Prepričani so namreč, da požar sploh ne bi izbruhnil, če ne bi filmarji kerozina, olja za ogrevanje in drugih vnetljivih snovi hranili na snemalnem prizorišču. Nesreča je torej kar čakala, da se dogodi, snemalno prizorišče je bilo, tako barvito opisujejo v tožbi, namreč kot sod smodnika.