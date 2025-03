Harry Potter tudi kot nadaljevanka, pričakujemo lahko sedem sezon

Po vsem svetu priljubljena zgodba o mladem čarovniku Harryju Potterju naj bi kmalu zaživela v obliki nove televizijske serije. Pretočna platforma HBO namerava vsak del knjige pisateljice J. K. Rowling spremeniti v sezono televizijske serije, kar pomeni, da ljubitelji čarovniškega sveta lahko pričakujejo sedem sezon. Prva naj bi na male zaslone prišla predvidoma že prihodnje leto.

Projekt HBO in Warner Brothers je menda »povzročil veliko govoric in špekulacij« o tem, kdo bo igral glavne junake, ki so jih v filmih upodobili zvezdniki, vključno z Danielom Radcliffom, Alanom Rickmanom in Maggie Smith (tako Rickman kot Smithova sta žal umrla). Iskanje igralcev za vloge glavnih junakov Harryja Potterja, Rona Weasleyja in Hermione Granger se je začelo lanskega septembra.

Mrlakensteina je v filmih upodobil Ralph Fiennes. FOTO: Tvspored-service

Nekaj znanih je že potrdilo, da bodo sodelovali pri projektu. John Lithgow naj bi bil v zadnjih pogovorih za vlogo ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledorja, čeprav se je govorilo, da je ljubljenec producentov igralec Mark Rylance, kot kandidata pa se je omenjalo tudi angleškega igralca Marka Stronga.

Vlogo profesorice Minerve McHudurra, ki jo je nepozabno odigrala Maggie Smith, naj bi prevzela Janet McTeer, za vlogo Mrlakensteina pa se je omenjalo ime oskarjevca Cilliana Murphyja. Ko so Ralpha Fiennesa, ki je upodobil Mrlakensteina, vprašali za mnenje o tem, ali bi bil Murphy dober naslednik, je dejal: »Cillian je fantastičen igralec. To je čudovit predlog. Povsem bi bil za Cilliana,« je poročal Independent.

7 sezon televizijske nadaljevanke naj bi posneli.

Med imeni igralcev

Najbolj nenavadna govorica o igralski postavi je ime Bretta Goldsteina, igralca in pisatelja, ki naj bi ga postavili v vrsto za vlogo Hagrida, velikodušnega velikana, ki ga je v izvirni franšizi igral zdaj že pokojni Robbie Coltrane.

John Lithgow naj bi bil v zadnjih pogovorih za vlogo ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledorja. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Med imeni igralcev, ki naj bi se znašli med ustvarjalci, je po poročanju ameriških medijev Paapa Essiedu; ob njegovo ime so se najbolj obregnili uporabniki družbenih medijev, saj naj bi Essiedu v prihajajoči seriji zaigral v vlogi varilca čarobnih napojev Robausa Rawsa. Gre za 34-letnega britanskega igralca, ki je v svoji dobro desetletje dolgi karieri prejel nominacije za nagradi emmy in bafta, zaigral pa je ob boku številnih znanih imen, denimo ob Saoirse Ronan v filmu Beg na konec sveta.

Čeprav je zelo cenjen zaradi svojega dela v filmu Lahko te uničim in seriji Projekt Lazarus, so številni oboževalci knjižnih predlog J. K. Rowling ogorčeni nad izbiro. Raws je bil namreč v knjigah opisan kot izjemno bled, zato se mnogim zdi nenavadno, da bi za novo vlogo izbrali temnopoltega igralca.